Politiet skal etterforske norsk «gjeddemafia»

Det er fiskeforvalter Anton Rikstad hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag som bruker uttrykket «gjeddemafia».

– Jeg frykter at det er en gjeng som er fanatisk opptatt av å fiske stor gjedde. Derfor kaller jeg det «gjeddemafia». Jeg vet ikke hvor de holder til eller hvem de er. Men det er noe mystisk med dette, sier Rikstad til NRK.

Rovfisken blir stadig satt ut ulovlig flere steder i Norge, og det er fangsten av to gjedder i drikkevannskilden Hovdalsvatnet på Frosta i Nord-Trøndelag i forrige uke som får Rikstad til å reagere.

Han understreker at dette er ulovlig og regnes som miljøkriminalitet.

– Vi liker svært dårlig at den spres. Gjedda kan faktisk beite seg ut av en innsjø, for det blir ikke mat igjen til slutt, sier han.

Natur – og miljøkoordinator i Trøndelag politidistrikt, Vidar Sunde, som leder etterforskningen etter «gjeddemafiaen», bekrefter at politiet ser alvorlig på dette og peker på at man risikerer opptil tre års fengsel for utsetting av ulovlige arter.

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har utlovet dusør for opplysninger som fører til at det blir avslørt hvem som står bak utsettingen.