– Etterspørselen etter ansvarlige og bærekraftige investeringer øker kraftig, ikke bare i Norge, men også Europa, sier Janicke Scheele, leder for ansvarlige investeringer i DNB. Hun viser til at studier viser at bærekraftige investeringer også kan lønne seg økonomisk.

Ifølge Nordea-sjef Snorre Storset, Harald Martens Holm i Storebrand og investeringsdirektør Christian Dahl i Handelsbanken er det spesielt unge som står bak veksten de ser.

Fossilfritt og klimavennlig



Nordea-fondet Climate har fått tilført 70 prosent i økt kapital til forvaltning i løpet av året. Nordea Climate & Environment forvalter nå nær 3 milliarder kroner.

Fondet investerer i globale selskaper som direkte eller indirekte jobber aktivt for et bedre klima og miljø, og har de siste fem årene hatt en annualisert avkastning på 20,46 prosent ifølge Morningstar.

Storebrands spisse bærekraftsfond Trippel Smart har vokst 128 prosent siden oppstarten i 2012, og har 10 prosent meravkastning i samme periode. Deres fossilfrie indeksfond har vokst 21,1 prosent siden oppstart i 2016, og har 0,8 prosent meravkastning.

Både DNB, Handelsbanken og Storebrand forteller at institusjonelle kunder i lengre tid har etterspurt bærekraftige investeringer, men at etterspørselen fra privatkunder den siste tiden har økt.

KAN BLI BEDRE: Harald Martens Holm i Storebrand sier at den jevne sparer har en lang vei å gå i forbindelse med miljøvennlige investeringer.

– Bevisstløse



– Selv om interessen er økende, har vi en lang vei å gå hos den jevne sparer. Folk er dessverre ganske bevisstløse over hva sparepengene deres investeres i, sier Harald Martens Holm i Storebrand, og legger til:

– Folk flest tror det å spare bærekraftig er dyrere og gir lavere avkastning, og at man må være radikal miljøverner for å investere i dem. Det er tull. Vi mener det stikk motsatte, sier Holm.

Investeringsdirektør Christian Dahl i Handelsbanken.

Storebrand lanserte et nytt fossilfritt indeksfond tidligere i år, og Harald Martens Holm forteller om spesielt stor interesse hos større investorer.

– Vårt største pensjonsprodukt har også en tydelig bærekraftstrategi. Over halvparten av fondsinnholdet er spisset mot mer bærekraftige selskaper, og det inneholder blant annet begge fondene som er nevnt. Alle fondene i dette produktet har meravkastning, og Trippel Smart er faktisk det ledende fondet i denne pakken avkastningsmessig, forklarer Holm

– Våre undersøkelser viser at man ikke ofrer avkastning ved å ha kriterier for ansvarlige investeringer, snarere tvert imot. Selskaper som ikke opptrer ordentlig blir før eller siden nødt til å rydde opp for å ikke gå under, sier investeringsdirektør Christian Dahl i Handelsbanken

Nytt fond



DNB har fondene DNB Grønt Norden og DNB Miljøinvest. Grønt Norden er et nordisk fond som ekskluderer fossil energi og inkluderer fornybar energi. Miljøinvest er et temafond som investerer i selskaper som bidrar til å redusere klimagassutslipp, fornybar energi og selskaper som bidrar til energieffektivisering.

I løpet av kort tid vil de også lansere DNB Global Lavkarbon, et diversifisert globalt faktorfond, som er fossilfritt og med lavt karbonavtrykk.

– Du kan si at lanseringen av det nye fondet kommer som et svar på økende kundeetterspørsel, sier Scheele i DNB.

Handelsbankens investeringsdirektør tror ikke den grønne trenden er enestående for investeringer.

– Det er vel et tegn i tiden at folk flest ønsker å agere på best mulig måte i det samfunnet vi lever i, og ta ansvar for egen samfunnspåvirkning, sier Dahl til E24.

Han tror at årsaken er at folk får mer informasjon om hvordan valgene de gjør påvirker verden.

– Vi har lenge hatt et fokus på bærekraft i våre investeringer, men i de senere årene har det utviklet seg til en mer målbar størrelse, med interne retningslinjer for investeringer og deltagelse i globale initiativer, sier Dahl.