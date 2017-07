Historisk høye smørpriser i Europa: Smørlagrene smelter vekk

Bare siden i fjor har prisen for et tonn med smør steget med rundt 12.000 norske kroner.

Prisen har dermed steget med 95 prosent på ett år, og bare siden april har man sett en økning på 27 prosent, skriver Business.dk.

Den skyhøye utviklingen skal skyldes en økt etterspørsel kombinert med fallende produksjon, samt at smørlagrene i Europa begynner å tømme seg.

Ifølge en rapport fra landbruksdepartementet i USA så man smørlagrene i Europa falle til 1.369 tonn i slutten av mai, sammenlignet med 92.548 tonn på samme tid i fjor. Dette tilsvarer en nedgang på 99 prosent, skriver Bloomberg.

Tidligere i sommer kom det frem at det var en smørkrise i Europa. Franskmenn manglet smør til sine croissanter, og svenskene ser for seg tomme smørhyller til høsten. Da så man også at smørlagrene tømmes.

Man begynte da å lure på hvorfor ingen tok kontakt med norske produsenter, for her var det ingen tegn til krise, selv om også vi opplevde lignende tilstander tilbake i 2011. Her hjemme er det fortsatt gode tider.

– Her er tilgangen på smør god, og vi forventer at dette vil holde seg fremover, sier pressevakt og leder for samfunnsansvar i Tine, Bjørn Malm.

Han kan også meddele at de fortsatt ikke har fått noen henvendelser fra internasjonale matvareaktører om å kjøpe norsk smør.

Bedring av smørets rykte



Det er ikke kun Europa som ser en smørkrise bre seg utover, også Australia og Canada blitt berørt, og i Japan har befolkningen blitt tvunget til å rasjonering av det kjære, gule meieriproduktet.

En forklaring på en økning i konsumeringen og etterspørselen er bedringen av smørets rykte.

Forbrukermønsteret med mer fett og mindre karbohydrater har gitt smøret et bedre rykte, noe som har gitt Europas, men også verdens befolkning, en større appetitt for smør.

Det globale konsumet av smør er ventet å stige med 3,1 prosent til 9,7 millioner tonn, noe som forbigår økningen i ventet produksjon med 2,5 prosent, skriver Bloomberg.

– Forbrukere beveger seg sakte, men sikkert vekk fra margarin, og de ser på smøret som et «tryggere» alternativ, sier landbruksdepartementet i USA (USDA).

Trenger flere kuer



For å se lignende tilstander i den europeiske meierisektoren, må man tilbake til 80-tallet. Den gang var problemet det motsatte – det var alftfor mye smør.

Et melkekrakk førte til at det ble et overskudd av smør og melk. Derfor ble det innført melkekvoter for å unngå ustabilitet i markedet. Melkeoverskuddet ble skylt i vasken for å stabilisere forsyning til forbrukere og inntjening til bøndene.

For å produsere smør, trenger man melk, og der ligger problemet i produksjonsfallet man ser i dag. Antall melkekuer har man nemlig sett gå ned i Europa.

– Dette vil vi jo endre på, men da må man få flere kuer på gårdene ved at kalver blir kuer. Den prosessen er lang, men vi vil se at melkeproduksjonen tar seg opp, sier Thomas Carstensen i Arla Foods til Bloomberg.