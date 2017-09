Forutsetningen for å få boliglån i Norge er enkel: Host opp minst 15 prosent av boligens kostnad fra egen lomme, så kan banken låne deg resten.

Du kan bli mye penger å spare. Men hva hvis du bare kan låne pengene som skal utgjøre egenkapitalen, noe som igjen gjør deg kvalifisert til boliglånet?

Det høres ikke ut som det skal være mulig – og det skal det strengt tatt ikke heller. Men det har ikke hindret enkelte kredittytere fra å lokke med nettopp dét, til bekymring fra både Finanstilsynet og boligtopper.

Nå går Forbrukerombudet hardt ut og anklager to lånetilbydere for lovbrudd, etter at begge har reklamert med forbrukslån til bruk som egenkapital.

«Funnet drømmehjemmet?»



«Funnet drømmehjemmet? Med Collectorlånet kan du låne til hele eller deler av kontantinnskuddet», står det å lese i en reklame fra Collector Bank.

Den er blant annet distribuert på Hegnar.no og lånetilbyderens egne hjemmesider, ifølge ombudet.

Imens lokker Kredittguiden, en side som markedsfører seg selv som en uavhengig sammenligningstjeneste, med at du kan låne til hele eller deler av egenkapitalen via forbrukslån.

E24 har fått tilsendt dokumentasjon på selskapenes markedsføring.

Begge bryter god forretningsskikk og handler i strid med loven, ifølge Forbrukerombudet, som krever full opprydning.

Collector beklager «uheldig ordlyd» og opplyser til E24 at reklameteksten allerede er fjernet, mens Kredittguiden ikke besvarte våre henvendelser.

Beklager



Forbrukerombud Elisabeth Lier Haugseth reagerer kraftig.

– Dette er ikke bare å omgå reglene for forsvarlig utlånspraksis. Det vil i tillegg gjøre den økonomiske situasjonen for forbrukerne mer utsatt enn om de hadde fullfinansiert boligen med boliglånet, uttaler hun til E24.

– Collector konstaterer at det har vært en uheldig ordlyd om lånet fra vår side, og vi ønsker å være tydelige på at Collector på ingen møte ønsker å bidra til overdreven gjeldsbyrde, svarer markedssjef Åsa Hillsten til E24 på epost.

Hun opplyser at drømmehjem-formuleringen nå er fjernet både fra nettsidene og Google-søkeresultater.

– Vi beklager at vi har vært uoppmerksomme, fortsetter Colletor-toppen.

FIKK OMBUDET TIL Å SE RØDT: Kontantinnsats til bolig, også kalt egenkapital, fremholdes som en av tingene forbrukslånet fra Collector er egnet til i denne reklameteksten.

Må trolig lyve



Hele poenget med egenkapital-kravet er å hindre at boligkjøpere får for høy lånebelastning, og slik blir sårbare for mislighold dersom økonomien og boligmarkedet går på en smell.

Derfor vil du trolig aldri få innvilget et boliglån hvis banken din fikk vite at egenkapitalen din i realiteten er et høyrentelån; bankens forsvarlighets-beregning vil ende med rødt lys.

Å lokke med forbrukslån som egenkapital, er derfor indirekte å oppfordre folk til å lure banken sin, mener ombudet.

– Viss en forbruker skal kunne lokkes med å få godkjent et forbrukslån som egenkapital, må de normalt lyve om finansieringen til banken sin, sier Haugseth.