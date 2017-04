Mens veiledende priser hos landets ledende stasjonskjeder hittil i år har vært blant tidenes høyeste, er det tusenlapper å spare dersom man lærer seg prisrytmen til kjedene.

Det er nemlig store forskjeller i løpet av en uke på hva man må bla opp for en tank med bensin, og drivstoffkjedene setter pumpeprisen forbausende koordinert, ifølge Forbrukerrådet.

Gunstein Instefjord, fagdirektør for handel i Forbrukerrådet.

– Den gir grunn til bekymring. Det er få aktører som styrer drivstoffmarkedet, og det er ett av de områdene der vi er bekymret for konkurransesituasjonen. Vi har et håp om at det kommer inn flere aktører, sier direktør for handel i Forbrukerrådet, Gunstein Instefjord, om konkurransesituasjonen til E24.

Kunne spart 183 kroner på en tank



Ett eksempel på at prisene justeres kraftig opp og ned i løpet av uken, finner man i Oslo:

Hos Cirkle K på Alexander Kielland måtte man i påskeuken ut med 16,40 kroner per liter blyfri 95 mandag ettermiddag, mens man søndag kveld og tidlig mandag morgen 2. påskedag kunne fylle for 12,74 øre per liter.

Det er 3,66 kroner forskjell i løpet av én uke. Det samme prisbildet så man også hos konkurrerende forhandlere i Oslo.

Hvis man fylte opp en 50 liters tank med bensin 2. påskedag morgen istedenfor mandag, ville prisdifferansen utgjøre 183 kroner i lommebokens favør.

Prisforskjellen er også stor for diesel, som kostet 15,26 kroner per liter mandag, mot 11,43 mandag, hvilket utgjør en prisforskjell på 192 kroner for 50 liters tank.

– Det er interessant. Vi har sett at prismønsteret er det samme fra bensinstasjon til bensinstasjon. Variasjonen fra det billigste til det dyreste varierer ulike steder avhengig av den lokale konkurransesituasjonen. Bensinstasjoner som ligger ved siden av hverandre følger hverandre. Det er bekymringsfullt og kritikkverdig at prissettingen er så koordinert, sier Instefjord.

Han bekrefter at man gjerne kan spare over en hundrelapp per tank ved å fylle drivstoff til de gunstige tidene der prisforskjellen er store, og viser til tidligere prisundersøkelser fra Forbrukerrådet hvor pumpeprisen noen steder kan endre seg rundt to kroner fra det billigste til det dyreste i løpet av uken.

– Tjener penger på det

Forbrukerrådet vil gjerne at bilistene fyller opp tanken når prisen er lavest. Det er billigst søndag kveld og mandag morgen, før prisen skrus kraftig opp igjen. Torsdag morgen er tidspunktet bensinen er nest billigst.

– Det er et kjent mønster i Norge at drivstoffprisene er lavest på mandag og på torsdag. Slik har det vært lenge, sier kommunikasjonssjef Knut Hilmar Hansen i Cirkle K.

De verste dagene å fylle drivstoff prismessig er mandag og torsdag ettermiddag.

At drivstoffkjedene presser opp prisene på samme tidspunkt – over hele landet, synes Instefjord er uheldig.

– Det er spesielt at det har utviklet seg et koordinert prismønster. Det er bekymringsfullt at kjedene har klart å koordinere prisatferden. Prisoppgangen justeres i stor grad fra sentralt hold, sier Instefjord.

– Vi har utført en undersøkelse som viser at veldig få forbrukere er oppmerksom på prisjusteringen på torsdag. Det kan være ganske mye å tjene på å være bevisst på når man fyller bensin. La oss si du kjører 15.000 kilometer i året og bruker 0,7 liter på milen, så blir det raskt noen tusenlapper i året.

– Hvorfor er det viktig at forbrukerne fyller bensin til tidspunktene det er billigst, utover å spare penger?

– Når kjedene utvikler et så koordinert mønster, så er det fordi de tjener penger på det. Da er det viktig at vi som forbruker svarer på dette ved å fylle bensin når det er billigst. Prisbevisste forbrukere er bra for konkurransen. Hvor mye prisene settes ned varierer, men vi vet at ved lunsjtider mandag og torsdag fyker prisen opp igjen, sier Instefjord.

Størst prisforskjell i høytiden

I høytidene er det imidlertid ekstra mye å spare på å følge med pumpeprisen. Lokal priskonkurranse om høytidskundene, som gjerne skal kjøpe pølser og brus til hele familien på vei til hytta, er så hard at stasjoner har solgt bensin med tap både til romjul og påske.

– Det er ikke overraskende at man vil finne større prisforskjell i påsken enn på andre tidspunkt, sier Instefjord.

Dette er veiledende priser Listepris på bensin er den maksimale prisen en bensinstasjon i en bensinstasjonskjede kan ta for bensinen. I tillegg kommer tillegg for transport som i Norge kan bli betydelig, særlig i grisgrendte strøk. Lokal konkurranse kan gjøre at de faktiske prisene som stasjonene tar ligger under den offisielle listeprisen. Fra og med 6. april er dette gjeldende listepris hos Cirkle K (tidligere Statoil): 16,34 kroner per liter for blyfri 95. 15,20 kroner per liter for diesel. Shell viser kun veiledende priser uten rabatter for kort- og bedriftskunder. Disse prisene gjelder fra 10. april.

15,76 kroner per liter for blyfri 95. 13,28 kroner per liter for Diesel Extra.

Uno X gjeldende listepriser fra og med 6. april er: 16,32 kroner per liter for blyfri 95. 15,18 kroner per liter for diesel.

– Våre forhandlere bruker mye tid på å reise rundt og sjekke priser. Det er en tøff kamp om kundene, og prisene varierer mellom ulike mikromarkeder, fra by til by og også internt i byer. For mange kunder er drivstoffprisen viktig. På trafikktunge dager som eksempelvis hjemfarten fra påskefjellet kan differansen mellom veiledende priser og pumpepris bli stor mange steder, sier Hansen i Cirkle K.

– De såkalte priskrigene lokalt starter når en aktør senker prisen. Hvem det er varierer. Konkurransen mellom aktørene er intens i det norske markedet. Drivstoffmarkedet er et transparent marked, det er 1.600 prismaster rundt omkring i det ganske land, og det er svært lett for kundene å orientere seg om bensin og dieselprisen, sier han.

Mens veiledende pris for blyfri 95 er over 16 kroner, er dette eksempler på lokal priskonkurranse i påsken:

** Oslo: Uno X Vulkan solgte diesel for 12,66 kroner per liter og blyfri for 13,69 kroner fredag kveld. Esso Sofienberg – 13,49 kroner for blyfri 95 og 12,49 kroner for diesel. Shell Sinsen – 13,39 kroner for blyfri 95 og 12,39 kroner for diesel.

** Kolbotn: Cirkle K solgte blyfri 95 for 12,90 kroner og 11,84 kroner for diesel lørdag kveld, mens Shell solgte diesel for 11,79 kroner og blyfri for 12,79 kroner.

** Nebbenes: Shell solgte blyfri til 12,90 kroner og diesel til 11,77 kroner per liter søndag kveld.

** Uno X Stange solgte for 12,16 kroner og 13,23 kroner søndag kveld.

** Hamar: Shell Ridabu – 13,16 kroner for blyfri og 11,89 kroner for diesel, mens ST1 i Hamar sentrum solgte diesel for 12,14 kroner og blyfri 13,21 kroner. Shell Vikingskipet solgte blyfri for 13,33 kroner og diesel for 12,26 kroner.