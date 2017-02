Tom (58) fikk 2,7 millioner i forbrukslån. Nå er pengene spilt bort

Et nytt lånetilbud har dumpet ned i postkassen og ligger nå på kjøkkenbordet til Tom Pøhner (58). Denne gangen er det Centum Finans som kan friste med kjapp kreditt.

Det banken ikke vet, er at et annet brev sendes ut om noen timer. Det er skrevet av Toms oppnevnte verge.

Vergen har en viktig beskjed å gi til 24 kreditorer, som til sammen har utbetalt 2,7 millioner kroner i forbrukslån og kreditt til 58-åringen:

Pengene er borte, og Tom klarer ikke å overholde sine betalingsforpliktelser. Nå blir lånene misligholdt.

Spillesyk

Tom er utdannet ingeniør, men har slitt med psykiske problemer i en årrekke og lever på uføretrygd. For et par år siden begynte han med pengespill på nettet.

– Jeg er en spenningssøkende person. Det ble en alvorlig spillelidelse, sier han.

Tom sier spillingen for alvor tok av for et år siden, på et tidspunkt hvor han hadde rundt 120.000 kroner på konto.

– Pengene var borte innen 24 timer. Jeg begynte å spille mange timer hver dag. Jeg klarte ikke å stoppe, sier han.

For å fortsette spillingen søkte han om 500.000 kroner i forbrukslån hos Bank Norwegian. Pengene var på konto noen dager etter.

– De forsvant også raskt. Plutselig var det ikke mer igjen, sier Tom.

FORTSETTER Å FÅ TILBUD: På toppen av en tykk regningsbunke ligger et nytt lånetilbud som Tom Pøhner fikk samme dag som E24 kom på besøk. Regningene under blir ikke betalt.

Da gikk han i gang med en skikkelig lånesjau: Han søkte om en drøss av forbrukslån og kredittkort samtidig. Og bankene viste liten motstand, ifølge han:

– Jeg søker for eksempel om 80.000 kroner, og så svarer de: Du vil ikke heller låne 130.000? Jo, det ville jeg. Jeg valgte hele tiden de høyeste beløpene.

– Opplyste du om den halve millionen du hadde lånt hos Bank Norwegian fra før?

– Til de som spurte, ja. Men på de siste søknadene unnlot jeg nok å gi noen opplysninger. Jeg ville jo spille. Jeg sa det jeg måtte for å få lån, vedkjenner han.

Smellen

De billigste lånene hadde rente ned mot 12 prosent. De dyreste hadde over 40 prosent. Med 2,7 millioner i samlet gjeld blir det et voldsomt regningstrøkk:

Samlet skal kreditorene ha cirka 40.000 kroner i måneden.

Imens får Tom utbetalt rundt 25.000 kroner i måneden i uføretrygd.

– Jeg tok opp nye forbrukslån for å betale ned de jeg allerede hadde, sier Tom.

Sånt går ikke i lengden. Tom var i alvorlig trøbbel og trengte hjelp. Før jul søkte han om økonomisk verge hos fylkesmannen i Vestfold.

Verge Tom Greger Aas-Haug ble oppnevnt. Han la raskt inn sperre hos kreditorene og fikk oversikt over finansene. Han talte opp 2.676.933 kroner i restgjeld.

– Jeg så fort at dette ikke ville gå. Regnestykket går ikke gikk i hop, sier han til E24.

– MÅ HA DET: Verge Tom Greger Aas-Haug mener det haster med innføringen av gjeldsregister i Norge. Han har nettopp orientert kreditorer om at Tom ikke er i stand til å betjene sin milliongjeld.

I slike tilfeller finnes det noen muligheter. Én er å forhandle om en alternativ nedbetalingsordning med kreditorene. Aas-Haug sier han forsøkte dette i januar, uten positiv respons.

En annen mulighet er en offentlig gjeldsordning, men det kvalifiserer ikke Tom til. Det er fordi gjelden i hovedsak er tatt opp det siste året – et av kravene til gjeldsordning er at halvparten av gjelden er mer enn to år gammel.

– Vi sto helt blanke, sier Aas-Haug.

Det nye livet

Samme dag som E24 besøker Tom Pøhner i leiligheten i Holmestrand sammen med vergen, sendes orienteringen til kreditorene om at Tom ikke har mer penger å betale dem.

Saken fortsetter under annonsen.

«Tom Pøhner har nå realisert alle verdier og brukt all fri kapital til å betale så mye som mulig til sine kreditorer», står det i brevet, som fortsetter:

«[…] For ikke å forfordele noen kreditorer stopper vi all betaling av lån og kort».

– Nå blir alle lånene misligholdt, sier vergen.

– Hva skal kreditorene gjøre nå?

– Nå må de henvende seg til namsmannen. Den som først løper dit, får først betalt.

Kreditorene kan kreve tvangstrekk fra konto, men det kan bli hard kamp om trygden. Av de 25.000 kronene som blir utbetalt skal namsmannen skal holde av et beløp som dekker levekostnader. Vergen sier det trolig fastsettes til 8.200 kroner. I tillegg får Tom dekket husleie.

– Det blir tøft fremover, sier han.

KLARTE IKKE STOPPE: Tom sier spillelidelsen fikk ordentlig tak for cirka et år siden. Det fikk han til å ta opp 2,9 millioner i forbrukslån som nå er borte. – På sekunder er du fanget i fellen, sier han.

Finansnæringen: – Forferdelig tragisk

Tom sier han ønsker å advare andre med sin historie.

– Forbrukslån er veldig enkelt å få, og vanskelig å bli kvitt. På sekunder er du fanget i fellen. Det er skummelt, sier han.

– Det er forferdelig tragisk å høre om dette. Hadde vi hatt et gjeldsregister på plass, hadde det vært umulig for en person å gå rundt og pådra seg så mye gjeld, sier kommunikasjonsdirektør Jan Erik Fåne i Finans Norge til E24.

Han påpeker samtidig at Tom heller ikke i dag ville klart å få alle lånene dersom han hadde gikk utfyllende opplysninger til kredittyterne.

Vergen: – Kunne vært unngått



Verge Aas-Haug mener Toms tilfelle illustrerer et sårt behov for gjeldsregister. Hverken lønnsslipp, selvangivelse eller kredittsjekk kunne avsløre hvor presset Toms økonomi virkelig var, påpeker han.

– Et gjeldsregister må komme på plass. Jeg bryr meg ikke om det er privat eller offentlig: Vi må ha det, og det haster. Da kunne slike skjebner vært unngått, sier han.

Det mener også fagdirektør Jorge Jensen til Forbrukerrådet.

– Når selv kredittyter nummer 24 innvilger lånet, har vi et godt eksempel på at måten tildeler kreditt på i Norge ikke fungerer, sier han til E24.

– BURDE BLITT PÅLAGT: Men et privat gjeldsregister er bedre enn å ikke ha noe, sier fagdirektør Jorge Jensen i Forbrukerrådet, som imøteser regjeringens varslede lovforslag denne våren.

Skal legges frem denne våren

Regjeringen har lovet å legge frem forslag til gjeldsregister for Stortinget denne våren. Men flere kritikere mener det både burde og kunne blitt innført i Norge for lenge siden.

Før den rødgrønne regjeringen ga fra seg makten i 2013, la de nemlig frem et slikt lovforslag. Det ble så vraket av Høyre/Frp-regjeringen, som ville utarbeide sitt eget. Begrunnelsen var at den forrige regjeringens løsning ikke var tilfredsstillende.

Den blå regjeringen legger nå opp til en en løsning hvor private aktører søker om konsesjon til å opprette gjeldsregister som kredittytere benytter seg av.

Finans Norge sier de i utgangspunktet er positive til å gjøre jobben.

– Men det er viktig å få på plass mekanimer som gjør at registeret blir så fullstendig som mulig. Ellers blir det bare en falsk trygghet. Og så er det viktig at registeret faktisk blir brukt, sier Fåne.

Regjeringen legger opp til at at lånegivere selv kan bestemme om vil sjekke gjeldsregister i lånesøknader. Det skuffer Forbrukerrådet, som mener det burde blitt pålagt.

– Vi ser også svakheter i et slikt opplegg, men vi får se hva regjeringen konkluderer med, sier Fåne, og fortsetter:

– Nå har det vært mye frem og tilbake i Norge om hvordan dette skal løses. Det viktigste nå er bare at vi får et register på plass.