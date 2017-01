Tordner mot bankens «ville» renter: – Klipp kortet i to!

Forbrukerrådet retter nå en sterk advarsel mot å bruke de såkalte Red-kredittkortene fra Santander Consumer Bank.

Fagdirektør Jorge Jensen oppfordrer til boikott:

– Klipp kortet i to, og finn en bank som tar betalt for det lånet du faktisk har. Bankens praksis er direkte kundefiendtlig, sier Jensen.

– Dette er det eneste kortet vi kjenner til i markedet i dag som har slike rentebetingelser, sier han til E24.

Santander svarer med å fremholde at de har blant markedets «aller gunstigste kredittkort på alle parametre». De vil ikke svare konkret på Forbrukerrådets kritikk overfor E24.

– Nedbetaling gir rentehopp



Når du tar opp lån pleier rentene å beregnes fra restbeløpet du skylder. Det gjør at rentebelastningen i kroner blir mindre jo mer du betaler ned på lånet.

Men for Red-kortene til Santander fungerer det ikke slik, fremholder Jensen. Han sier banken krever renter for hele lånet, selv etter at mesteparten er betalt ned.

En slik konstruksjon betyr at renten fyker til værs etter hvert som restgjelden krymper.

Forbrukerrådet har regnet på hva som skjer etter hvert som du betaler ned 30.000 kroner i gjeld på et Red-kredittkort.

En milliard prosent



Når du har betalt tilbake 20.000 kroner og har 10.000 kroner i restgjeld, vil den årlige renten på restbeløpet bli 45 prosent.

Renten fyker så opp til 224 prosent når du har 2000 kroner i restgjeld, og fordobles til 448 prosent når du har en tusenlapp igjen på gjelden.

Og når du bare har en hundrelapp i restgjeld, belastes du 4.476 prosent årlig rente.

Forbrukerrådet kaller restbeløp-rentene «ville». Samtidig fremholder de er «snille» mot Santander i beregningene over, fordi konservative forutsetninger legges til grunn.

Når de i stedet forutsetter effektiv rente på restbeløpene, blir satsene astronomiske:

– Skulle man være så uheldig å ha 100 kroner igjen på et lån på 30 000 kroner, vil effektiv rente være på over en milliard prosent, fastslår Forbrukerrådet.

Ja, vi siterer dem riktig. Det skal stå en milliard.



Vil ikke svare



E24 har bedt Santander svare for Forbrukerrådets oppsiktsvekkende utregninger og skarpe kritikk. Det har pressesjef Cecilie Miller valgt å ikke gjøre. Hun nøyer seg med følgende kommentar:

«Dette er et at markedets aller gunstigste kredittkort på alle parametre, men om du ikke betaler hele gjelden får du ikke rentefri periode», skriver Miller i en epost til E24.

Forbrukerrådet har ikke kjennskap til hvor mange nordmenn som bruker kortet, men fagdirektør Jensen påpeker at Santander er en stor tilbyder av forbrukslån og kredittkort på det norske markedet.

Skal være lov

Santander mottok et brev fra Forbrukerrådet med flere spørsmål om kortbetingelsene før jul.



– Først og fremst var vi ute etter svar på hvorfor de mener dette er hensiktsmessig for kunden. Det svarte de oss ikke på, sier Jensen.

De har også fått jurister til å sjekke lovligheten.

– Hva fant dere ut?

– Det er kundefiendtlig, men innenfor lovverket.