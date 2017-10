– Vi skroter den gamle kompliserte bilbonusordningen, sier informasjonsdirektør Jon Berge i If til E24.

Bilbonus-trappen har ifølge selskapet vært mer eller mindre uendret hos den norske forsikringsbransjen siden 1980-tallet.

Systemet har medført at du etter en skade får høyere forsikringspris og faller langt nedover i bonustrappen.

Det er en kjent sak at det svir å bruke bilforsikringen – og ved mange skadetilfeller er det faktisk best å la være.

Tommelfingerregelen har vært at det bør koste minst 20.000 kroner å utbedre en skade, for at det skal lønne seg å bruke bilforsikringen.

– De fleste får ikke bonustap

– Den nye tommelfingerregelen vil være at det nesten alltid vil lønne seg å bruke bilforsikring, sier Berge.

Bransjestandarden har ifølge If-toppen vært et bonusfall på 30 prosent. Med 70 prosent bonus kan du for eksempel falle ned til 40 prosent. Til sammenligning lover If nå følgende:

Ved 70 prosent bonus og lavere: Maks bonuskutt 10 prosentpoeng

Ved 75 prosent bonus 1.–5. år: Maks bonuskutt 5 prosentpoeng

Berge sier det maksimale bonus-nedrykket på 10 prosent kun gjelder noen tilfeller.

– Etter endringen vil de fleste ikke få bonustap etter skade, sier han.

– VI VURDERER ENDRINGER: Men kommunikasjonssjef Bjarne Aani Rysstad for skadeforsikring i Gjensidige vil ikke avsløre hvorvidt de går mot samme løsning som konkurrent If.

Taper terreng



Bakgrunnen for endringene er blant annet at forsikringsselskapet If har hatt en nedadgående trend hvor de har mistet førsteplassen i bilforsikringsmarkedet, målt i markedsandel.

For 20 år var markedsandelen 38,9 prosent. I fjor hadde den falt til 21,5 prosent, viser tall fra Finans Norge.

Tall for andre kvartal i år viser følgende bilde:

Gjensidige er nummer én, med en markedsandel på 24 prosent

If er nummer to med en markedsandel på 19,9 prosent

Deretter følger Tryg og SpareBank 1 Forsikring med markedsandeler på henholdsvis 13,4 og 11,2 prosent.

Kan følge etter



If kan få følge av sine konkurrenter. Gjensidige åpner for det, samtidig som de holder kortene tett til brystet.

– Vi vurderer endringer, men jeg kan ikke si noe om og hva disse blir foreløpig, sier Bjarne Aani Rysstad, kommunikasjonssjef for skadeforsikring i Gjensidige, til E24.

– Bonus er bare ett av flere elementer i bilforsikringen. Vi må se på helheten, sier Rysstad.

– Ser dere svakheter i dagens bonussystem?

– Vi ser muligheten for at ting kan forbedres, uten at vi har konkludert. Her er det veldig mange komponenter man kan skru på. Men målet er selvsagt å ha et system hvor prisen man betaler er mest mulig rettferdig ut ifra risiko, sier Gjensidige-toppen.

Tryg signaliserer at de også kan komme til å gjøre endringer. En totalforvandling av bonussystemet står imidlertid ikke på menyen nå, ifølge kommunikasjonssjef Ole Irgens.

– Tryg jobber løpende med å gjøre vilkår og bonusregler enklest mulig for kundene, men har ingen umiddelbare planer om å gjøre omfattende endringer i våre bilforsikringer, skriver han til E24.

– Veldig dyrt å miste kunder



De siste 10 årene har mange små forsikringsselskaper spist markedsandeler. Statistikken viser at gruppen «øvrige selskaper» har økt sin felles markedsandel fra 10,3 prosent for ti år siden til 28,9 prosent i fjor.

– Det å miste kunder er veldig dyrt, sier Berge i If.

I Finland ble spillereglene for bilbonus og bilforsikring endret fra 1. januar ved en lovendring. En bakenforliggende årsak var at finske myndigheter ville øke konkurrensen mellom forsikringsselskapene.

– De ville til livs bonus-samarbeidet, og det rystet hele bilforsikringsmarkedet. De selskapene som ikke fulgte godt nok med der mistet tusenvis av bilforsikringskunder, sier Berge.

Han vedgår at If var sent ute av startgropene i Finland.

– Vi var sent ute av startgropene i Finland, og forsto ikke endringene godt nok tidlig nok. Men nå har vi endret bilbonusen i Finland, sier Berge.

Han håper at noe lignende vil skje med bilforsikringsmarkedet i Norge, nå som If justerer bilbonus-skalaen.

– Jeg tror at når If nå justerer bilbonus-skalaen, vil vi få en lignende effekt i Norge, sier Berge.

Han peker på at det at forsikringskundene kjøper forsikringer på nett, gjør at behovet for enklere produkter melder seg.

– Oppsiden for If med et enklere produkt er at vi tror at folk vil velge å kjøpe det, og bli lengre som kunder, sier Berge.