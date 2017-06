Ny undersøkelse: – Bilforsikringer er sterkt overpriset

Organisasjonen Forsikringsmeglerne har for fjerde gang gjennomført en undersøkelse blant meglerne i selskaper som tilbyr skadeforsikringer i Norge.

Og selv om utviklingen går i positiv retning for forbrukerne, er det fremdeles en vei å gå, ifølge styreleder Jørn Gisvold i Forsikringsmeglerne.

Det kommer blant annet frem at forsikringskundene i gjennomsnitt sparer over 23 prosent når de konkurranseutsetter kjøpet av forsikring.

– Det er en offentlig kjent «hemmelighet» at forsikringsselskapene tjener for mye på kundene sine, sier Gisvold.

Bil



Jørn Gisvold i Forsikringsmeglerne.

Meglerne som har svart på undersøkelsen mener at det er bilforsikringer som er mest overpriset. Hele 31 prosent av forsikringsmeglerne svarer at bilforsikring er mest overpriset, med ansvarsforsikring på en annenplass.

23 prosent svarer at ting- og avbruddsforsikringer er mest overpriset.

– På bilforsikring har det vært en generell god lønnsomhet. De største selskapene med etablerte kundeforhold tar ut gode marginer. Sterkere konkurranse fra mindre aktører med kundevennlige digitale løsninger for selvbetjening vil drive marginene nedover, sier produktsjef Øivind Huse, produktsjef i Storebrand Forsikring.

Ett annet av funnene i undersøkelsen er at meglerne i norske forsikringsselskaper bruker i snitt 4,7 timer i uken på å rette feil.

– Det er nesten 20 prosent av arbeidstiden, og det er faktisk en bedring. Da kan man tenke seg hvordan det har vært, og det er fremdeles en vei å gå, sier Gisvold.

Øivind Huse, produktsjef i Storebrand.

Digitalisering



Dette er noe som er ventet å bli bedre når kunstig intelligens og digitaliseringen trenger hardere inn i bransjen. For om man skal tro undersøkelsen har ikke forsikringsbransjen kommet like langt som bankene.

– I bankene har de fått ned prisene ved å digitalisere. Innen forsikring har vi opplevd at kostnadsnivået har gått opp. I undersøkelsen svarer meglerne at de oppfatter bransjen som treig innen digitalisering, sier Gisvold.

I bransjen måler man lønnsomheten i bransjen fra et tall de kaller «combined ratio», som er en sammenstilling av kostnader og skader mot premier.

Betaler mer



I Norge har vi ifølge Gisvold i mange år ligget på 85, mens gjennomsnittet internasjonalt er 95.

– Det betyr at norske kunder betaler mer enn resten av verden. Forsikringsselskapene her tar ut en margin som er større enn det de gjør internasjonalt, forklarer styrelederen.

Kommunikasjonsdirektør Øystein Thoresen i Gjensidige understreker, som Huse i Storebrand, at konkurransebildet i skadeforsikringsmarkedet har endret seg, om man sammenligner med markedet for flere år siden.

– Nå er det bortimot 30 aktører, og det betyr at konkurransen i markedet er knallhard, så det er ikke rom for overprising. Det er også viktig å få med seg at prisene på forsikring varierer mellom selskapene, fordi at produktene ikke er helt like, sier Thoresen.

Redaktør/daglig leder Finansportalen.no

Fire store



Han sier at bransjen tidligere ble kritisert fordi at det var fire aktører som dominerte markedet.

– De fire er fortsatt store, men ingen klager på konkurransen lenger. Det er det heller ingen grunn til. Jeg kan si med sikkerhet at det ikke skjer en overprising. Vi må ta den prisen vi mener er riktig på den risikoen vi tar, samtidig som vi skal ha konkurransedyktige produkter og priser, sier Thoresen.

Redaktør og leder for Finansportalen, Elisabeth Realfsen, sier at det ikke lønner seg for forbrukerne å slå seg til ro med forsikringene sine, spesielt bilforsikringer, over tid.

– All informasjon vi sitter inne med tyder på at hvis en forbruker holder seg i ro hos en leverandør, skrus prisene betydelig opp etter ett eller to år. Vi har grunn til å tro at dette skyldes at salgsavdelingene og selgerne har mulighet til å gi rabatter i salgsøyeblikket, som altså faller bort etter en stund, sier Realfsen til E24, og sier at undersøkelsen fra Forsikringsmeglerne er helt i tråd med deres erfaring når det gjelder at det er svært lønnsomt å reforhandle eller flytte forsikringer med jevne mellomrom.

Undersøkelsene fra Forbrukerrådet tyder også på at konkurransen i markedet fungerer.

– Bilforsikring er for eksempel det produktet som i 2016 ble flyttet og reforhandlet mest, så det er vanskelig å hevde at bilforsikringer generelt er overpriset, sier hun.