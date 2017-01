– Det ligger i oss nordmenn at vi liker å gå på ski, og at ungene skal få oppleve det fra de er små. Det blir vanskelig om man bor i byene. Mange ser nå at de må på fjellet for å stå på ski, og vi ser at det stabile skiføret flytter seg oppover, sier eiendomsmegler Christian Haatuft ved Eiendomsmegler 1 på Geilo.

Han hadde ti visninger på hytter i romjulen, da Urd herjet som verst.

– Etter nyttår har vi solgt ti hytter og opplever at det går veldig bra, sier Haatuft.

Værgudene har ikke vært særlig greie med skiglade nordmenn denne vinteren. I desember ble det satt flere varmerekorder, og man så den grønneste grønneste julen på mange år over hele landet. Fremdeles lar snøen vente på seg i store deler av landet, og selv på flere av landets fjell er det mangel på snø.

Heller ikke i fjor var det en vinter å skryte av, men enkelte unntak.

Høy byggeaktivitet



På Finn.no ligger det nå rundt 70 hytter til salgs på Geilo.

– Vanligvis pleier vi å ha 100-120 på denne tiden av året. Det er sjelden vi er nede på 70-tallet. Det opplever vi som regel nærmere mai. Men det bygges i høyt tempo på Geilo, sier Haatuft.

Eiendomsmegler Christian Haatuft ved Eiendomsmegler 1 Geilo.

Han får støtte av Tore Rugsveen i Tinde Utvikling - som er den største hytteprodusenten i Gudbransdalen. Han har solgt nesten 1000 hytter på Hafjell gjennom årene, før han for et par uker siden byttet jobb fra DNB Eiendom til Tinde.

– Markedet er sinnsykt bra nå, og det sier jeg både som Tinde-mann og megler. Det selges også veldig dyre hytter. Folk har godt med penger og god tro på fremtiden, og det henger kanskje med at det er mye uroligheter ute i verden.

– Samtidig ser vi at mange nå må reise langt for å gå på ski, og da søker flere seg til fjellet, sier Rugsveen.

Ifølge Rugsveen pleier det å ligge rundt 90-100 hytter ute i vintersesongen i Hafjell-området.

– Nå ligger det rundt 40 ute. Men det kommer mer, fordi det bygges mye. Bare i fjor ble 2000 byggesøknader innvilget i Øyer kommune i fjor.

LUKSUS: På denne hytta i Trysil kan man boltre seg i egen spaavdeling.

Anbefaler leiemarkedet



Også administrerende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund har inntrykk av at de skuffende værgudene gjør det enda hetere på hyttemarkedet i disse dager.

Direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF)

Foto: NEF

– Klimaendringene påvirker nok trykket i fjellhyttemarkedet, fordi folk vil ha ordentlig vinter og snø under skiene. Det handler mye om følelser og investering i det gode liv på hyttemarkedet, sier Geving.

Samtidig trekker han frem lave renter, økt kjøpekraft og uroligheter i utlandet som årsaker til hvorfor det koker i hyttemarkedet i disse dager.

– Men selv om det meldes om rekordomsetning og høy fart generelt, er det ikke på langt nær som på boligmarkedet. Man ser en mer balansert prisutvikling, og jevnt over er det bra for både selger og kjøper.

Han anbefaler folk å tenke litt utenfor boksen om man synes det fort blir for dyrt med fjellhytter.

– Det kan for eksempel lønne seg å leie hytte i noen sesonger, og se hvor man trives. Leiemarkedet på fjellet er veldig bra. Man kan også tenke på om man tåler å reise litt lenger, eller ikke ha hytte i umiddelbar nærhet til skibakkene. Da får man fort mye mer for pengene.

Rekordår i 2016



Meglerne betegner 2016 som et drømmeår for fritidsboliger.

– Jeg har aldri gjort det så bra på Trysil som i 2016. Det var et fantastisk år, med masse interesse og mer interesse en utbud. Det har også gjort at prisene har fått opp, sier Haatuft, som selger hytter fra 2,5 millioner og oppover.

30. desember skrev Finansavisen at 2016 ble et rekordår i fjellhyttemarkedet, både når det gjelder antall omsetninger, priser, antall tomter til salgs, go antall nye hytter som er igangsatt.

Ifølge Bjørn Erik Øye i Prognosesenteret så man en prisvekst på 3-5 prosent, og det kommer ikke til å gå noe ned i 2017.

Flere budrunder



På Trysil ligger det nå i overkant rundt 80 hytter til salgs. Det er betydelig mindre enn vanlig på denne tiden, ifølge eiendomsmegler Petter Birkrem i Privatmegleren.

– Det blir lagt ut like mange hytter, men de går unna mye raskere. Det meste blir solgt på 2-3 uker, sier Birkrem.

– Vi merker at folk er sugne på å komme seg på ski, og på at barna skal få oppleve det. Da er det trist når man ser grønne plener over hele landet.

Han opplever at budrunder blir stadig vanligere.

– Før var det en pris, også håpet man at man skulle klare å komme nær den når man solgte, og det var budkrig mellom kjøper og selger. Men nå er det veldig ofte to eller flere budgivere, sier megleren.

RIMELIGERE VARIANT: Denne hytta på gosfjellet ligger ute til 1.67 millioner kroner.

– Stor oppgangstid



Også i Valdres går det hett for seg, ifølge eiendomsmegler Are Berg i Aktiv eiendomsmegling.

– Nå selger vi som bare det, og byggeaktiviteten er stor. Vi er på en måte inne i en stor oppgangstid. Hytteprisene har ligget ganske stabile fra 2007, men nå ser vi at det er hyttenes tur til å bli investeringsobjekter, sier Berg.

Også i Valdres er utbudet lavere enn vanlig, og etterspørselen er større enn tilbudet, ifølge megleren.

Han kan imidlertid ikke si at han har hørt noe særlig fra flere kjøpere at de vil til fjells på grunn av dårlig vær i lavlandet.

På Kvitfjell melder eiendomsmegler Lars Faale i Eie eiendomsmegling om et tempo som ikke er like høyt som på fjellene nærmere Oslo.

– Det er bra vind, men det gjelder først og fremst hyttene opp mot fire millioner. Generelt så svinger det litt her på Kvitfjell, og man ser at kjøreavstand fra Oslo har mye å si, sier Faale.