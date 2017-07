Europris-arvingen Dag Alexander Høili har nå solgt luksushytta i Blindleia utenfor Lillesand.

Prisen ble satt ned flere ganger, fra 40 millioner kroner til 36 millioner i 2015, og deretter ned til 29,8 millioner i år.

Nå er luksuseiendommen og boligen på 586 kvadratmeter solgt til én krone under 30 millioner.

Det var DN som først omtalte saken.

– Fantastisk eiendom

For første gang på nærmere to år var Blindleia-eiendommen ute på markedet igjen i februar. I 2015 ble gården lagt ut til 40 millioner kroner, men kjøperne uteble.

Den gang varslet Høilie at han ikke vil selge dersom han ikke fikk bud tilsvarende prisantydning. Nå har pipa fått en annen lyd, og eiendommen er nå solgt – til 10 millioner under prisantydningen.

– Jeg har ingen kommentar på selve salget, men det jeg kan si er at kjøper får en helt fantastisk eiendom, sier partner og seniormegler i Aktiv Eiendomsmegling Asker og Bærum, Erik Steen, til E24.

Eiendommen har en 86 meter lang strandlinje, og er rettelagt for ankomst med både helikopter og yatch.

Høilie kjøpte eiendommen for 17,5 millioner kroner i 2012, og han fortalte DN i 2015 at eiendommen er pusset opp for 20 millioner siden overtagelsen.

– Eiendommen i seg selv er helt fantastisk. Jeg har jobbet som megler i over 20 år, og man kan telle på en hånd de eiendommene som har denne typen standard, sier Steen.

Han peker på at eiendommen er totaltilpasset miljøet den ligger i, og at bygget har en høy stil og utpreget god standard.

Lang prosess

Steen mener den lange salgsprosessen ikke er uvanlig for eiendommer i denne prisklassen.

– Det finnes ikke mange slike eiendommer som går i denne prisklassen i Norge, det er jo det spesielle ved dette salget, sier megleren til E24.

Da Blindleia-eiendommen først ble lagt ut for salg i 2015, med prisantydningen til 40 millioner, var også Steen klar på at eiendommer i dette segmentet ofte tar lengre tid å selge.

– Det er aldri lett å omsette slike eiendommer i boligmarkedet, og etter min oppfatning er det ikke lettere eller vanskeligere avhengig av årstiden. En slik eiendom er ikke noe du kjøper i affekt, men noe du bruker god tid på, sier Steen.

Han legger til at eiendommen er registrert som en enebolig.

– Hva vil dette si for kjøper?

– I utgangspunktet er det boplikt på eiendommen, og det innebærer at personen må ha fast adresse der i mer enn seks av årets 12 måneder.

Steen vil imidlertid ikke gi noen ytterligere kommentarer om kjøperen av luksustomten i den sørlandske skjærgården.