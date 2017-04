Her eier utlendinger én av ti hytter

Med i underkant av 7.000 innbyggere snus Østerdals-bygda Trysil på hodet når over 50.000 turister inntar skianlegg- og afterskistuer i påskeuken.

Trysil i Hedmark ligger et steinkast unna svenskegrensen, og er av geografiske årsaker et yndet reisemål for både dansker og svensker.

Og de sjekker ikke bare inn på hotell eller leier leiligheter. For første gang har SSB kartlagt hvor mange hytter som finnes på utenlandske hender, og Trysil er kommunen som topper oversikten over høyest antall utenlandske hytter.

12 prosent, eller 808 av hyttene i området, er registrert med utenlandske eiere.

– Det interessante er at det er langt færre utenlandske eiere av fritidseiendom i Norge enn i Sverige. Det som også er spesielt i Norge i forhold til i Sverige, er at de utenlandske eierne er konsentrert i få kommuner, gjerne alpinkommuner som Trysil. Her er mange av hytteeierne svensker, sier seniorrådgiver Vilni Verner Holst Bloch i SSB til E24 om statistikken.

Etter Trysil kommer Opplands-kommunene Øyer og Nord-Aurdal, hvor henholdsvis 164 (6 prosent) og 152 hytter (3 prosent) befinner seg på utenlandske hender.

Vi eier 97,5 prosent av hyttene i Norge

Og det er naturligvis svenskene som er den største utenlandske eieren av hytter i Norge. Söta bror eier hver fjerde av de 10.630 hyttene som er registrert med utenlandsk eier.

Totalt er det 426.932 hytter i Norge, hvorav altså 97,5 prosent er eid av nordmenn.

Foruten store geografiske avstander til andre land i Europa, lufter Bloch andre mulige årsaker til at ikke flere utlendinger eier hytter i Norge.

– Prisnivået gjør at det ikke er så mange utlendinger som ser mulighet til å eie hytte i Norge. Vi har god økonomi Norge sammenlignet med de fleste andre land, og tradisjon for å eie eller bruke hytte er sterkere hos oss enn i andre land. Det er bare finner, svensker og dansker som kan konkurrere i hyttebruk, sier han.

En fjerde forklaring kan være at hytter i stor grad går i arv.

At svensker er mindre hytteglade i Norge enn det nordmenn er i Sverige, ble tydelig etter Statistiska centralbyrån slapp statistikk som viser at ingen harryhandler hytter som nordmenn.

Mens Sverige, med dobbelt så høyt innbyggertall som Norge, eier 2.700 hytter i Norge, eier nordmenn hele 11.711 fritidseiendommer i Sverige.

Få utenlandske hytteturister i havgapet

I langstrakte Norge finnes det kun 12 kommuner som ikke har en eneste hytte med utenlandsk eier. SSB skriver at fellestrekket til disse kommunene er at det finnes få hytter i området, og at kommunene ligger grisgrendt til.

«Svært mange av disse kommunene ligger ute i havgapet i Nord-Norge eller skogs-kommuner uten kyst eller fjell i Sør-Norge,» skriver SSB.

– Det er overraskende spredt. Om det skyldes at hyttene har gått i arv til generasjoner etter tidligere utflyttede nordmenn, har vi ikke hatt mulighet til å se på, sier Bloch.