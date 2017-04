Kutter prisen på «Baldershage» med åtte millioner

Den herskapelige strandboligen på Tjøme er forsøkt solgt siden 2015. Nå prøver meglerne å lufte eiendommen i det åpne markedet igjen.

«Baldershage», som sveitservillaen med 57 mål stor fritidseiendom er døpt, ligger som Norges femte dyreste bolig til salgs. Den er også den tredje dyreste fritidseiendommen, ifølge Finn.no.

Prisen er kuttet fra 48 til 39,8 millioner kroner. Dette utgjør et prisavslag på om lag åtte millioner kroner, eller 17 prosent.

Meglerne Terje Tinholt og Børre Gåsvær hadde opprinnelig priset inn utviklingspotensialet i eiendommen, med utparsellering av 10 til 12 tomter i ett av Norges dyreste hytteområder, ifølge Tinholt.

Men de politiske signalene som ble gitt i 2015, er forandret etter kommunesammenslåingen av Tjøme og Nøtterøy.

– Det er grunnen til at vi senker prisen til det nivået. Det går for sent i prosessene i kommunen, sier Tinholt.

– Det er fremdeles utviklingspotensial, men det går rett og slett senere å få godkjent dette enn vi fikk beskjed om av politikerne da vi fikk oppdraget

Leder i byggesaksavdelingen på Tjøme har foreløpig ikke besvart E24s henvendelser.

BALDERSHAGE: Kjøperen kan boltre seg i et tidligere pensjonat, et sovehus, frittstående bod- og brønnhus og tollvakt-hytte.

– Det er typisk norsk

Med lavere pris og en hel sommer med visningsklare dager på trappene, tror Tinholt det vil bli enklere å få inn bud på eiendommen.

– Eiendommen er like mye verd, men de kostbare sjøeiendommene tar tid å selge. Vi er veldig optimistiske for salget, sier Tinholt.

– Det er et eksklusivt område, og jeg har ment at prisen første gang var riktig, men markedet har ikke tatt imot det. Jeg får se hva de sier med den nye prisen.

Tinholt forteller at nordmenn er særegne i den forstand at få tør å by mye lavere enn prisantydning. Når folk er redde for å snakke om en pris millioner lavere enn prisantydning, må man rett og slett sette ned prisen for å komme i dialog med flere interessenter.

– Det er typisk norsk, mens i utlandet ville folk innledet dialog om prisen. Jeg vil anta folk ikke er ivrige i budprosessen fordi folk forstår at eiendommen er verd prisantydning. Da må vi forsøke en lavere pris, for at folk skal by, sier Tinholt.

Akkurat nå er det én konkret interessent som snuser på eiendommen, ifølge Tinholt. De siste årene har flere investorer vist interesse, også private og lokale aktører.

Noe skriftlig bud har imidlertid ikke havnet på bordet siden eiendommen ble lagt ut i 2015.

– Vi har vært i buddialog på lavere prisnivåer, ikke så langt unna det nivået vi la oss på nå, sier Tinholt.

LITEN ENHET: Den lille tollvaktshytta ved sjøen har eget bruksnummer.

Må pusses opp

Boligen har vært i selgerens familie i tre generasjon, og det siste generasjonsskiftet var årsaken til at eiendommen ble lagt ut til salgs sommeren 2015.

– Det er arvinger med tålmodighet. De har hatt eiendommen i generasjoner, og vil fremdeles være tålmodige. Tempoet øker med lavere pris, og det er lov å by, så får arvingene si «ja» eller «nei» til eventuelle bud, sier Tinholt.

Den gigantiske eiendommen fordrer rehabilitering for å få enhetene i moderne stand.

Bygget ble oppført i 1900. Det gamle hovedhuset i sveitserstil ligger på en høyde nede i Langvika og ble drevet som pensjonat av Ingeborg Hansen fra 1924 til 1964.

– Vi har regnet ut at det koster 1,5 millioner kroner å rehabilitere. Teknisk sett er byggene veldig bra, og det er utført løpende vedlikehold. Særlig de siste 6 til 8 årene er det blitt gjort mye på eiendommen, sier Tinholt.

Hvis eiendommen går for prisantydning, blir det antageligvis prisrekord på Tjøme. Den hittil dyreste Tjøme-eiendommen på det åpne markedet, ble omsatt i 2011 til 35 millioner kroner.

E24 Dine Penger er heleid av VG. VG er igjen eid av Schibsted, som også eier Finn.no. Enkelte ansatte i E24 Dine Penger har aksjer i Schibsted.