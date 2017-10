Luksushytter på Tjøme risikerer å bli revet

Den siste tiden har Dagens Næringsliv og NRK omtalt hvordan arkitektkontoret Breili & Partnere har fått byggedispensasjoner i strandsonen på Tjøme, der det i prinsippet er byggeforbud.

Nå skriver avisen at velstående hytteeiere kan bli nødt til å rive deler av luksushyttene hvis det viser seg at tillatelsene er gitt på feil måte.

Arkitektkontoret skal ha sendt inn endringssøknader som ikke har blitt overlevert fylkesmannen og politikerne, noe som har ført til at hyttene har blitt større enn tegningene som har blitt godkjent. Disse hyttene må nå søknadsbehandles på nytt.

– Vi vil behandle sakene som om de var nye søknader, det vil si at vi ikke kan legge vekt på om tiltaket allerede er gjennomført eller ikke. Det vil kunne innebære at bygg som er satt opp etter et ugyldig vedtak i siste instans må rives, skriver avdelingsdirektør for miljø- og samfunnssikkerhet hos fylkesmannen i Vestfold Elisabet Rui i en epost til Dagens Næringsliv.

