EU-rapport: Bare danskene slår oss på digitalisering

– Dette er gode nyheter. Det foregår et digitaliseringskappløp. For et høykostland som Norge er det viktig at vi er blant de beste i Europa til å ta i bruk ny teknologi. Det kan trygge norske arbeidsplasser, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) til E24.

Sanner snakker engasjert om funnene i digitaliseringsrangeringen til EU, den såkalte The Digital Economy and Society-indeksen.

– Ingen grunn til å slå seg på brystet

EØS-landet Norge er blitt målt på graden av digitalisering i landet, og det er lystig lesing at Norge troner som nummer to i Europa for en statsråd som skal stå til ansvar for digitaliseringen i offentlig sektor i valgåret 2017.

– Det er ingen grunn til å slå seg på brystet og hvile på sine laurbær. Dette er et område som går raskt fremover og vår ambisjon er å være best. Vi ønsker et tettere samarbeid med baltiske og nordiske land. Vi skal være best og blant de beste i verden, sier Sanner.

– Hvem er best i verden i dag?

– Sør-Korea peker seg ut, sier Sanner etter noe betenkning, og legger raskt til at Europa er i verdenstoppen.

Norge får ikke full uttelling for kompetansenivået i befolkningen, og Sanner skulle gjerne sett at det raskere ble åpnet flere studieplasser innen IKT.

– Dette er et langsiktig løp, hvor vi må satse på grunnleggende ferdigheter i skolen, sier han.

FORNØYD: Statsråd Jan Tore Sanner snakker varmt om digitalisering.

– Temposkifte

Norge er blitt rangert etter parametere som digital infrastruktur, hvordan næringslivet tar i bruk digital teknologi, bruken av offentlige digitale tjenester, teknologikompetanse og bruk av teknologi og tjenester i samfunnet.

Og det er flere grunner til at nordmenn ikke trenger å føle seg teknologisk primitive.

Norge er etter Danmark det mest digitaliserte landet i Europa. Vi har god infrastruktur med 4G og bredbånd, og de fleste nordmenn er koblet på nett.

Nordmenn er blant de flinkeste i EU til å bruke digitale offentlige og private tjenester. For eksempel er det hele 94 prosent av nordmenn som betaler regninger og overfører penger i banken digitalt, mot et gjennomsnitt på 59 prosent i EU.

Norsk næringsliv er over EU-snittet i bruk av digitale løsninger som sky-tjenester og regningsbetaling.

Sanner er fornøyd med undersøkelsen, og mener regjeringen har lykkes i å få på plass verktøy for å få fart på digitaliseringen. Han synes det er vanskelig å si hvordan Norge hadde kommet ut med en rødgrønn regjering.



– Det er ingen tvil om at vi nå gjennomført et temposkifte i digitaliseringen i offentlig sektor, og det er første gang man ser stat og kommune i sammenheng. Vi har løftet digitaliseringsarbeidet til en annen dimensjon.

En av regjeringens største fjær i hatten er ID-porten for felles innlogging til alle offentlige tjenester. I fjor var det over 90 millioner innlogginger i ID-porten.

– Vi har flat struktur, små forskjeller, høyt utdanningsnivå, bruken av internett er i Europa-toppen, og vi er først til å ta i bruk nye digitale tjenester. Vi har noen fordeler som gjør at Norge som nasjon kan være blant de beste i Europa, sier Sanner.

IKT-Norge: – Har langt å gå på mange felt

Torgeir Waterhouse, direktør for internett og nye medier i IKT-Norge.

Direktør for internett og nye medier i IKT-Norge, Torgeir Waterhouse, advarer også mot at kåringen kan bli en hvilepute for Norge.

– Det er viktig at vi ikke tenker at vi er kommet i mål. Det å være blant de beste i verden, betyr ikke at vi er gode nok. Norge har veldig langt å gå på mange felt, sier Waterhouse til E24.

Han viser til at vi fortsatt er helt i startgropen med mange digitaliseringsprosesser.

– Det er også store interne variasjoner mellom landene, og vi må fortsette å lære av de som er best på alle felt, sier han.

– Hva må til for at vi skal slå danskene?

– Det er viktig å tenke langsiktig. Mye av det vi gjør nå handler om å bygge fundamentet for fremtiden. Da må vi gjøre det skikkelig, slik at vi har gode systemer å bygge videre på. Da slipper vi å gjøre ting på nytt hele tiden.