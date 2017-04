Påskeegg i kartong til 11 kroner, grillpølser til 18 kroner per kilo, ketchup til 4 kroner, 12-pakkekartong med egg til 14 kroner, appelsin til 6 kroner per kilo ...

Det er noen av prisene landets dagligvareaktører opererer med for å lokke påskeklare nordmenn til storhandel. Varene selges til kunden for lavere pris enn hva kjedene må betale inn til butikk.

E24s prissjekk viser at årets lokkepriskampanje er i full gang før påsken.

Tomme hyller

Men hvis du tror at du kan handle varer til gi bort-pris hos landets ledende kjeder før påske, må du tro om igjen. Samtlige av lavprisbutikkene E24 sjekket i Oslo sentrum var tomme for flere av lokkevarene.

Det gjaldt særlig påskeegg i kartong, hvilket ingen av kjedene hadde i sortimentet. Smågodt-hyllene var glisne, og påskemarsipan var mer eller mindre revet vekk. Varene som er dumpet mest i pris, som påskeegg, og selges antagelig med størst tap, er det altså utsolgt under en uke før påskens røddager.

– Vi gjorde en undersøkelse før jul på dette, hvor seks av ti opplever priskrig som positivt. Men faktisk så mange som fire av ti opplever at priskrig skaper kaotiske tilstander i butikk. Over halvparten opplever at det i forbindelse med priskrig ofte er utsolgt for tilbudsvarene og finner det irriterende at de ikke får tak i det de trenger. Det ser vi også, og det er uheldig, sier kommunikasjonssjef Harald Kristiansen i Coop Norge til E24.

– Er det ikke viktigere å ha varer enn å være billigst på papiret?

Kommunikasjonssjef Kristine Arvin i Kiwi.

– Det viktigste er å ha kunder. Det hjelper ikke å ha masse varer hvis det ikke er kunder. Konkurransen blant lavprisaktørene er så knallhard at ingen har råd til å hoppe av en priskrig, sier Kristiansen.

Kommunikasjonssjef Kristine Arvin i Kiwi forteller at det har kommet få tilbakemeldinger om utsolgtssituasjoner.

– Vi gjør det vi kan for å ha nok varer i butikkene. Men det er klart at vi kan gå tom for enkelte påskevarer når påsken nærmer seg og prisene er blitt så lave, sier Arvin.

Avviser at butikkene er utsolgt for å minske tapet

– Dette er varer som selges med store rabatter og angivelig tap. Dere går ikke tomme med vilje for å redusere tapet?

– Nei, absolutt ikke. Vi gjør det vi kan for å fylle på varer og skaffe mer av det vi kan få. Vi har hatt en fantastisk start på året, og salgsveksten og kundeveksten er rett og slett større enn vi hadde regnet med da vi bestilte varer, sier Arvin.

Kristiansen i Coop avviser også at varene i butikkene blir raskt utsolgt for å minimere tapet.

– Nei, det vil jeg ikke tro. Når kundene møter tomme hyller, blir de misfornøyde og kommer ikke tilbake, sier han.

– Alle kjedene går jo tomme?

– Ja, dette skjer raskt. Det er ikke slik at vi planlegger hvilke varer det blir priskrig på. Hvis vi hadde planlagt det, ville vi kjøpt opp nok varer, sier Kristiansen.

– Det er påskevarer det er priskrig på, som Solo, Kvikklunsj og Grillpølser ...

– Ja, blant annet disse produktene.

– Det er de samme varene som det var priskrig på i fjor?

– Fortsatt vil det variere mye, man vet ikke om det blir priskrig. Man kan ikke bestille varer som du ikke vet du får solgt. Si vi hadde kjøpt inn masse av ett produkt, så blir det ikke priskrig. Det kunne gått ut på dato og blitt svinn, sier Kristiansen.

Milliardoverskudd for Norgesgruppen

I fjor ble heftige priskriger en viktig ingrediens i den tøffe konkurransen mellom dagligvarekjedene, og kjedene uttrykte at tapene hadde vært store, og at de lave prisene kom kunden til gode.

Tross heftige priskriger både i forkant av påske, 17. mai og jul, har landets ledende kjeder prestert hundrevis av millioner på bunnlinjen.

Kommunikasjonssjef Harald Kristiansen i Coop Norge.

Norgesgruppen presenterte årsrapporten for 2016 30. mars, og kunne vise frem et overskudd på 2,47 milliarder kroner for i fjor. Utbyttet til eierne, som i hovedsak består av to familier, var på 630 millioner kroner i priskrigsåret 2016.

– Dette er en bransje med små marginer, men så store volum. Vi er opptatt av å drive forsvarlig, Kiwi er jo arbeidsgiver for 12.500 medarbeidere. I forbindelse med høytid er det litt unntakstilstand. Da bruker vi lite tid på å sitte med kalkulatoren og regne. Vi er opptatt av å være billigst, så får vi heller ta den regningen, sier Arvin.

Coops norske virksomhet økte også overskuddet. Resultatet før skatt var på 569 millioner kroner i fjor, noe som er en oppgang på hele 1,9 milliarder kroner fra året før, da kjeden gikk med tap.

Saken fortsetter under annonsen.

– Det selges varer med tap, vi selger generelt mye med tap i norske dagligvarebutikker, sier Kristiansen.

– Nå hadde dere hundrevis av millioner på bunnlinjen i 2016. Hva tjener dere mer penger på?

– Coop gir overskuddet tilbake til kundene, som er våre eiere, gjennom kjøpeutbyttet. Akkurat hvilke varegrupper vi tjener penger på, kan jeg ikke si på stående fot. Det er beinhard konkurranse, og du må tjene penger på noen varer, hvis ikke er det ikke liv laga. Når Coop går med stort overskudd, går pengene til eierne, og det går til å investere i nye butikker og oppgradere eksisterende butikker, sier Kristiansen.

Ingen priskrig i kundeavisene

Hvis man søker til kundeavisene før jul og påske for å finne de beste priskrigstilbudene, må man bla lenge. Ingen av kjedene bruker kundebladene til å vise at varer selges til gi bort-pris.

– Hvorfor vises ikke priskrigsvarene frem i reklameblekkene, Coop?

– Fordi priskrig oppstår i øyeblikket. Kundeavisene blir planlagt lang tid i forkant. Du kan ikke planlegge en priskrig. Noen beskyldte oss for å starte priskrig på smågodt. Det var en planlagt kampanje. Vi har bestilt nok varer til å selge for 6,90 kroner per hekto, sier Kristiansen i Coop.

Arvin peker i likhet med konkurrenten på at prisene endres for raskt til at man kan vise frem priskrigsvarene i kundeannonsene.

– Vi har annonsert mange påskevarer, men det er en utfordring at prisene endres så fort. Det kan være prisendringer opptil flere ganger om dagen, og prisene i kundeaviser og annonser blir raskt historie. Det er stor nok jobb å oppdatere prisplakatene i butikk. Når det gjelder smågodt, har vi i Kiwi tatt et bevisst valg om ikke å annonsere denne varen. Vi ønsker heller å fremme sunne alternativer, sier hun.

– Gjelder ikke hyppige prisendringer alle varer i sortimentet, også de som allerede er trykket i katalogene?

– Jo, men det er noen av disse som er ekstra prisutsatt, sier Arvin.

Rema 1000 har ikke besvart E24s henvendelser.