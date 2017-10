Eksperter varsler ny rentekrig

Et nytt rentekutt fra Danske Bank har fått oppmerksomhet. Bankenes boliglånsrenter har nemlig stått på stedet hvil i lang tid. Det til tross for at bankene har fått tilgang på stadig billigere penger. Rabatten har ikke gått til kunder, men til å styrke egen inntjening: Utlånsmarginene har økt betydelig gjennom hele året.

– Handlingsrommet bankene har for å tilby billigere boliglån er nå stort. Jeg regner derfor med at flere andre banker vil følge etter og kutte renten nå, sier Jorge Jensen, Forbrukerrådets fagdirektør for finans, til E24.

Ola Grytten, økonomiprofessor ved Norges Handelshøyskole, er enig:

– Jeg tror flere banker vil senke boliglånsrentene sine nå. Jeg tror de føler seg presset til det, sier Grytten til E24.

Argumentene imot



Han tror bankene har merket et økende press på rentekutt i takt med at utlånsmarginene har styrket seg, men at Danske Bank nå «drar ut proppen» og tvinger det frem.

En nylig publisert rapport fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at spriket mellom pengemarkedsrenten og boligrenten du og jeg får, har økt i hele år.

Sjekk denne grafen:

RENTESPRIK: Den gule linjen viser utviklingen i NIBOR, mens den grønne og lilla linjer viser utlånsmarginene i henholdsvis nye og utestående totale boliglån.

– Nibor-renten har sunket og finansieringskostnadene til bankene er blitt lavere. Historisk har det bidratt til lavere utlånsrenter, men hittil har det ikke skjedd – utlånsmarginene har i stedet steget, sier analytiker Jeanette Strøm Fjære i DNB Markets til E24.

Bankene har imidlertid hatt noen gode argumenter for å ikke senke utlånsrentene, mener Grytten.

– Det handler blant annet om strengere kapitalkrav og økt risiko for tap på utlån. Nå har imidlertid pengemarkedsrente sunket såpass mye i såpass lang tid, at disse argumentene har mistet sin gyldighet, mener professoren, som spår en bred renteskrell.

Vil helst at bankene lar være



– Jeg tror imidlertid det beste for norsk økonomi hadde vært om bankene lot være.

– Hvorfor det?

– Det gir jo initiativ til å ta opp mer lån, svarer professoren.

– Når én bank setter ned renten, har vi tidligere sett at andre banker har fulgt etter, sier Strøm Fjære i DNB Markets.

Likevel ser hun ingen automatikk i at nordmenn flest får enda billigere boliglån fremover. Det kan i så fall bli en kortvarig glede, varsler hun:

SER INGEN AUTOMATIKK: DNB-analytiker Jeanette Strøm Fjære mener utsikter til høyere pengemarkedsrente fremover kan avlyse en ny rentefest.

– Uten at vi har korttidsprognoser på dette, tror vi ikke at utlånsrentene vil gå særlig mer ned. På lengre sikt forventer markedet at pengemarkedsrenten vil stige igjen, forklarer Strøm Fjære.

– Kontakt banken din



Jensen i Forbrukerrådet råder bankkunder til å følge med fremover. Han viser til at Danske Banks nye boliglånsrente kun gjelder de «beste kundene, og at rentekuttet heller ikke er like stort for alle.

– Jeg forventer at også andre banker vil diskriminere kunder når de kutter renten, og dette bør folk være oppmerksom på, sier han.

Dersom banken din kutter renten for noen kundegrupper men lar din boligrente stå urørt, mener Jensen du har en god sak:

– Marginene er styrket for alle lån, så da mener jeg du bør ta initiativ til forhandlinger. Kontakt banken din. Når du ikke frem, så vurder en annen bank, oppfordrer Jensen.