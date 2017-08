DN: Therese Johaug kjøpte villa for 18,8 millioner i Holmenkollen

Skistjernen kjøpte i sommer en villa på 400 kvadratmeter og 264 kvadratmeter primærrom, med nyoppusset tre-roms gjestebolig på 37 kvadratmeter. Prisen skal være på 18,8 millioner kroner, skriver Dagens Næringsliv som viser til Dun & Bradstreets eiendomsregister.

Huset ligger i gangavstand fra skianlegget i Holmenkollen, og det skal ta 20 minutter å komme seg dit til fots. Privatmegleren, som solgte huset, omtalter boligen som en praktvilla med majestetisk utsikt.

– Vi ønsker ikke å kommentere det, skriver Johaugs manager, Jørn Ernst, i en sms til DN.

For nærmere 19 millioner fikk Johaug, som er sammen med roer Nils Jakob Hoff, 264 kvadratmeter primærrom, inkludert et gjestehus på 40 kvadratmeter, som paret nå leier ut. Samtidig prøver Therese Johaug å selge sin gamle leilighet som også ligger i nærheten.

Solgt i sommer

Huset i Holmenkollen ble solgt i sommer, og gikk 1,8 millioner over takst som var på 17 millioner.

– Dette var en prosess som selger og kjøper har vært veldig fornøyde med, sa partner og eiendomsmegler hos Privatmegleren Dyve & Partners, Carl Sveistrup, til Hegnar.no den gang.

Skistjernen venter i disse dager på avgjørelsen i Idrettens voldsgiftsrett (CAS). Dommen kan være klar så tidlig som 18. august, etter en utsettelse.

Johaugs selskap Setra AS, leverte et et resultat for 2016 på 4,9 millioner kroner. Lillesetra AS, som er et annet Johaug-selskap, hadde samme år et resultat på to millioner kroner før skatt.