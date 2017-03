Bråbrems i markedet for matkasser

Natt til 12. mars signerte gründerne i Godtlevert.no en avtale om å slå seg sammen med konkurrenten Adams Matkasse for å bli én matkassegigant.

Avtalen kom i stand etter flere år med «mange beilere i markedet» og noe dramatikk på forhandlingsbordet, hvor partene har møttes siden i fjor høst.

Med større markedsmakt skal Godtlevert.no og Adams stå sterkere rustet i kampen mot «dagligvareoligarkene», som administrerende direktør Kjetil Graver kaller aktørene i den konvensjonelle bransjen.

– Så lenge importvernet i Norge står, tror jeg det å legge til rette for netthandel er den eneste måten å styrke konkurransen i dagligvaremarkedet. Da må man legge til rette for nye konstellasjoner og sammenslåinger. Ellers vil dette ta 20 år eller ikke lykkes. Nå er stolleken litt i gang, og det er greit å begynne først og være i førersetet, sier han.

– Alt innen dagligvarebransjen handler om volum. Det skal vi klare å utnytte nå. Nå kan vi vokse mye raskere og få mye bedre priser.

Ingen omsetningsøkning totalt



Sammen med nyheten om sammenslåingen, kom fjorårets omsetningstall fra Adams Matkasse og Godtlevert.no. Tallene viser at Norges to største matkasseselskaper sto på stedet hvil i 2016.

Mens Adams Matkasse økte omsetningen fra 302 millioner til 330 millioner i 2016, falt omsetningen til Godtlevert.no fra 420 millioner i 2015 til 390 millioner i fjor.

Aktørene har i årevis snakket om at markedet er i sterk vekst, ettersom omsetningen i bransjen ble mangedoblet fra 2013 til 2014 og fra 2014 til 2015. I 2015 beskrev Graver markedet for et «tog som gikk i 300 kilometer i timen».

Imidlertid viser 2016-tallene at Norges to største aktører hadde totalt nullvekst i 2016.

Administrerende direktør i Godtlevert.no, Kjetil Graver, og Veslemøy Tvedt Fredriksen, administrerende direktør i Adams Matkasse. Pressebilde i forbindelse med sammenslåingen.

Så hva skjedde i 2016?

Graver synes for det første er vanskelig å konkludere med at markedet har bremset, og for det andre er han usikker på hva som er årsaken.

– Det hadde ikke vært noe problem å fortsette å vokse i 2016. Men vi skjønte at vi måtte få bedre kontroll, og gikk igjennom et «stålbad» og omstrukturerte hver eneste del av selskapet i fjor. Vi valgte å fokusere på kontroll og kvalitet i alle ledd fremfor vekst, for å gjøre oss i stand til å møte utfordringene som lå foran oss, sier Graver, og legger ikke skjul på at selskapet måtte bruke mye penger på markedsføring og salg i oppstartfasen.

– Har markedssituasjonen med svakere vekst innvirket på motivasjonen for sammenslåing?

– Egentlig ikke. Vi begynte arbeidet med å få inn nye hovedeiere allerede i 2015. Vi har hele tiden vært innforstått med at vi trengte større muskler og nye hovedeiere for å være i stand til å ta opp kampen mot dagligvaregigantene for alvor, sier han.

Ambisjonene om å bli en seriøs trussel mot etablerte Norgesgruppen, Coop og Rema står fortsatt ved like.

– Jeg har litt lengre briller på meg. Vi har 0,5 prosent av dagligvaremarkedet. Dette er bare dag én. Vi kan bli enormt mye større, sier han.