Finansavisen skriver i lørdagens avis at Nordvik & Partners gjør seg klare for mediepress i forbindelse med en Brennpunkt-dokumentar som skal publiseres i høst.

Programmet skal blant annet handle om «off market»-salg, altså salg av bolig uten offentlig annonsering, noe som både Brennpunkt-redaksjonen og administrerende direktør Hallvard Bragge i Nordvik & Partners bekrefter overfor FA.

– Vi bruker juridiske rådgivere og medierådgivere i denne saken. Hvor mye de tar seg betalt er vårt anliggende. Det er betydelige kostnader, sier Bragge til avisen.

Bragge vil ikke kommentere saken overfor E24 utover det som er sagt til Finansavisen.

Aksjonær og partner i Nordvik & Partners Nils Nordvik sier Finansavisens opplysninger om at meglerhuset skal ha brukt over én million på rådgivere i tilknytning til Brennpunkt-dokumentaren er overdrevet.

– Det er feil at vi har brukt veldig mye penger på dette. Vi snur også på krona når vi skal betale for ting, sier han til E24.

– Ingen som vil stille til intervju

Ifølge en liste Finansavisen har fått tilgang til, skal ti personer fra ulike meglerfirmaer være i søkelyset i dokumentaren, og flere av dem skal tilhøre Nordvik & Partners.

Redaktør i Brennpunkt Odd Isungset sier meglerbransjen har vært vanskelige å forholde seg til i forkant av dokumentaren.

– Det er ingen som på noen måte vil stille til intervju, og det gjelder hele meglerbransjen, sier han til E24.

– Gjør denne lukketheten at dere blir litt ekstra nysgjerrige?

– Ja, vi pleier å være veldig åpne med kildene våre på forhånd, så dette synes vi er litt underlig.

Nordvik: - Gjelder ikke meg

Nordvik understreker at han ikke er én av meglerne Brennpunkt har kontaktet personlig. – Det er en sak som ikke gjelder meg personlig i det hele tatt, sier han til E24. Han mener Finansavisen-saken er hausset opp, og at det ikke er noe ekstraordinært i at meglerhuset benytter advokater og medierådgivere. – Vi er et stort foretak nå, og det er viktig at vi har profesjonell hjelp som stort kontor uavhengig av Brennpunkt-dokumentaren. Vi bruker medierådgivere og profesjonelle advokater uansett, sier han. – Når det går på det juridiske og påstander vi må forholde oss til, synes vi det er viktig å bruke dyktige medierådgivere og advokater, sier Nordvik, og fortsetter: – Det er som når du selger huset ditt, da henter du inn en god eiendomsmegler. – Hva er det med dokumentaren som gjør at dere velger å imøtegå påstandene med medierådgivere og profesjonelle advokater? – Brennpunkt er et negativt forum, og da er man nødt til å søke ekspertise for å svare korrekt, sier Nordvik. Setter ned prisen på nyboliger i Oslo

Geving forstår at meglere ikke vil snakke

Administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving, sier han alltid følger programmer som har et kritisk søkelys på bransjen med interesse.

– Men det virker som om dokumentaren handler om mye mer enn bare «off market»-salg, noe som er en veldig liten del av hva vi driver med, sier han til E24.

Geving eller meglerforbundet er ikke blitt bedt om å stille til intervju, og Geving har forståelse for at aktører har takket nei til å snakke med Brennpunkt om temaet.

– Det kan være flere årsaker til at folk ikke vil stille til intervju, meglerne har blant annet taushetsplikt om arbeidet de gjør. Generelt oppfatter jeg meglerbransjen som lett tilgjengelig, sier han, og legger til:



– Jeg kan på generelt grunnlag si at de fleste eiendommer omsettes på markedet. Av ulike grunner hender det at noe omsettes av markedet. Det kan for eksempel ha å gjøre med boliger av høy verdi, hvor selger ikke vil ha oppmerksomhet og visninger rundt salget.