Dette blir den dyreste Europa-ferien noensinne

Nordmenn som har lagt sommerferien til Europa i år, får ikke hjelp av kronekursen.

Onsdag måtte man på det meste betale 9,62 kroner for en euro. Så mye har ikke den europeiske fellesvalutaen kostet i en sommermånedene noen gang.

Hvis kursen fortsetter i samme spor i ukene fremover, vil 2017 gå inn i historien som året da kronen var svakest mot euro noensinne i juli måned.

– Veldig mange vil merke dette på kroppen i sommer, for vi nordmenn er glad i Syden. Det treffer oss midt i lommeboken, sier forbrukerøkonom Magne Gundersen i Sparebank 1 til E24.

Dyrt før, billig nå



I løpet av juli måned for to år siden var kronekursen mot euro så vidt oppe og snuste på 9,1, men for den meste lå den godt innenfor åttetallet.

Analytiker Joachim Bernhardsen i Nordea Markets har aldri sett en så dyr euro i sommermånedene før som det ligger an til nå.

– I 2015 var det jo veldig billig, selv om vi syntes det var dyrt den gang, sier Bernhardsen til E24.

Rund opp til 10

I år har Spania tatt over førsteplassen som nordmenns feriefavoritt, foran de skandinaviske landene.

Gundersen anslår at rundt 300.000 nordmenn skal til Spania eller Hellas i sommer, hvorav begge har euro som valuta.

E24 har tidligere skrevet at få bryr seg om kronekursen når de bestiller ferie. Gundersen tror grunnen er at de fleste ikke tenker på det før de ankommer feriedestinasjonen.

– De færreste oppdager hva kursen er før de er i landet, fordi man forhåndsbestiller reise og opphold i norske kroner. Men når man er der bryr alle seg om kursen. Vi regner om når vi er på restaurant, sier økonomen.

En liten positiv ting med den svake kronen er imidlertid at det blir lettere å nettopp regne om, skal vi følge Gundersen anbefaling.

– Nå er det ti-gangen som gjelder. Man må ta med gebyrer i regnestykket, og ganger du med ti blir det ingen negative overraskelser, sier Gundersen.

Nå klarer man seg veldig lenge i mange land uten kontanter. Men trenger du likevel noen lapper har Gundersen et klart råd. – Du får veldig dårlig kurs hvis du tar ut penger i minibankene på flyplassene i Norge. Ta heller ut penger i minibanken når du kommer frem, hvor det er lokal valuta. – Du får veldig dårlig kurs hvis du tar ut penger i minibankene på flyplassene i Norge. Ta heller ut penger i minibanken når du kommer frem, hvor det er lokal valuta.

Reisetips: Polen

En av årsakene til at kronen er spesielt svak mot euro, er at euroen isolert sett har styrket seg fordi den økonomiske veksten i Europa ser tegn til bedring.

Hvis du heller tenker på en tur til USA er imidlertid heller ikke det veldig billig. Onsdag koster én dollar omtrent 8,42 norske kroner.

– Mot dollaren har vi beveget oss relativt flatt. Det er fortsatt svake nivåer, men de har ikke blitt ytterligere svakere gjennom året, sier Bernhardsen.

Heller ikke svenskehandelen er veldig lønnsom for tiden. I slutten av februar kostet en svensk krone 0,92 norske øre, mens vi nå er oppe rett under 0,98.

For de mer spontane som ikke har bestilt ferie ennå har forbrukerøkonom Gundersen et tips på lur.

– Et land som Polen er et undervurdert sommerferieland. De har kjempefine og lange strender, behagelig klima og eventyrlig lave priser for nordmenn. Du får mye mer for pengene, sier Gundersen.

POLEN: Det kan bli sydenstemning i Polen også. Bildet er fra en strand ved Vistula-elven i Warszawa.

Overrasket over kjempesvak krone



Analytiker Joachim Bernhardsen i Nordea Markets tror oljeprisen overskygger nyheter fra norsk økonomi når det gjelder kronekursen.

Den siste tiden har utsiktene for norsk økonomi bedret seg betraktelig.

Analytiker Bernhardsen peker på fallende arbeidsledighet og sterkere økonomisk vekst som fundamentale drivere for en sterkere kronekurs. Samtidig fjernet Norges Bank nedsiderisikoen for styringsrenten ved forrige rentemøte.

– En kunne tenke seg at det var et sterkt signal mot valutamarkedet. Likevel så vi beskjedent utslag i kronen, sier han.

Bernhardsen tror forklaringen på den svake kronekursen først og fremst ligger i oljemarkedet. I begynnelsen av mai falt prisen på nordsjøolje under 50 dollar fatet for første gang siden november.

– Selv når vi legger til tidligere reaksjonsmønstre til endring i oljepris, så har kronen reagert mer enn man venter. Oljeprisen faller mye, og da blir små råvarevalutaer straffet ekstra hardt, sier Bernhardsen.

Analytikeren tror heller ikke vi vil se noen oppgang i oljeprisen på kort sikt. Samtidig har etterspørselen etter kroner minket.

– Vi ser også at utlendinger har solgt veldig mye kroner, og har lav kroneappetitt. Vi må nok se en bedring i oljemarkedet før de får tilbake appetitten på norske kroner.

Konklusjonen er at vi antagelig ikke kan håpe på noen snarlig kronestyrkelse over sommeren.

Utover året kan det imidlertid se lysere ut, mener analytikeren.

– Om seks måneder forventer vi at kursen står i omtrent 9,0. Vi er positive til kronen litt lenger frem, når man kommer litt lenger ut i året og vi ser et litt mer positivt sentiment i oljemarkedet.