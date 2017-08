– Dette er det store slippet, sier markedssjef Maren Synnevåg i Partners-meglerkjeden til E24.

Selv holder de 248 visninger denne helgen i Oslo – en saftig økning fra 141 visninger på samme tid i fjor.

Synnevåg ber selgere styre sine forventninger:

– Det er veldig mange én-til-én-forhandlinger mellom kjøpere og selgere nå. De som oppnår prisantydning, bør være fornøyde, sier hun.

Til sammen var det satt opp over 2.000 søndagsvisninger på Finn.no da E24 sjekket fredag, hvorav over 900 er i bruktboligmarkedet.

– Jeg hadde forventet opp mot tusen, med alt i alt er dette bra, sier Carl O. Geving, direktør i meglerforeningen NEF, til E24.

STORSLIPP: Markedssjef Maren Synnevåg i Partners-meglerkjeden ber boligselgere nøye seg med prisantydning.

Skreller prisene



Boligtilbudet har steget jevnt denne sommeren, i takt med at prisene har falt. Tidligere denne uken skrev E24 at Oslo nå har passert 4.000 nye og brukte boliger for salg – det høyeste tilbudet på ni år.

NEF-direktør Carl O. Geving.

Boligoverskuddet er nye takter for Oslo, som har tilbakelagt en periode med sylskarp prisvekst nettopp tuftet på boligmangel.

Andreas Steenbuch Mathismoen er blant selgerne som lar seg frustrere. Han har hatt tre visninger på Majorstua-leiligheten, men fortsatt ikke fått inn et eneste bud. Til helgen gjør han et nytt forsøk, denne gangen med 200.000 kroner i prisskrell.

Grethe Meier, administrerende direktør i Privatmegleren, bekrefter at flere selgere har gjort som Andreas og kuttet prisene. Og erfaringene er svært gode:

– Korreksjonen er over



– Meglerne våre sier at det har skjedd noe: Selgerne har forstått at de må akseptere lavere pris. Og nå er kjøpere virkelig på banen. Etter forrige visningshelg var salgsvolumet hos oss eksepsjonelt, sier Meier til E24.

Direktør Grethe Meier i Privatmegleren

Etter tre måneder med fallende priser mener hun alt tyder på at Oslo-markedet nå er svært nær en ny normalbalanse:

– Vi hadde aldri trodd at det skulle løsne så fort. Aktiviteten har virkelig tatt seg opp. Det ser ut som at den største korreksjonen er over, sier Meier, som presiserer at det like fullt er naturlig at prisene faller noe videre i høst.

Synnevåg i Partners-kjeden deler betraktningen, og sier markedet fremstår mer balansert nå etter at prisene er justert ned.

Fryktet psykologien

Privatmegleren-sjefen oppgir at antallet nye salgsoppdrag i august ligger 30 prosent høyere enn antallet boliger solgt.

– Det er vel en indikasjon på at tilbudet fortsatt er for høyt?

– Ja, det er fortsatt et tilbudsoverskudd, og derfor tror jeg prisene skal noe mer ned. Men normalt når det er så stor ubalanse mellom tilbud og etterspørsel, pleier det å oppstå et vakuum med veldig lavt salgsvolum. Det har vi ikke nå: Den siste uken har vi solgt uvanlig mye, sier Meier.

Hun sier hun fryktet en psykologisk effekt som følge av tilbudsoverskuddet: At det ville få alle kjøperne til å sette seg på gjerdet, i påvente av nye prisfall.

– Men det skjedde ikke. Kjøperne er der ute. Samtidig gidder de ikke gå på alle visninger. Det er mye å velge mellom, og så plukker de kremen.

– Hva med selgere som ikke sitter på kremobjektene?

– Meglerne melder om at de mer ordinære objektene krever mye mer innsats.

– Men blir de solgt?

– De er definitivt mer tungsolgte, og krever kanskje 2–3 visninger. Men jevnt over går de aller fleste unna.