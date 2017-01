En treromsleilighet i borettslaget Schouterrassen på Sinsen ble lagt ut til salgs i forrige uke.

Meglers prisvurdering av den 65 kvadratmeter store leiligheten ga en prisantydning på 3,2 millioner kroner. I tillegg kommer fellesgjeld på 207.000 kroner, hvilket totalt gir en prisantydning på 52.418 kroner per kvadratmeter.

Til sammenligning kostet leiligheter i snitt 76.950 kroner per kvadratmeter i bydel Grünerløkka i fjerde kvartal 2016, ifølge prisstatistikk fra Eiendom Norge.

I borettslagets interne Facebook-gruppe stusset flere beboere over meglers prisvurdering, som ligger nesten 32 prosent lavere enn prisgjennomsnittet i bydel Grünerløkka. Flere beboere valgte så å ta kontakt med Krogsveen.

– Vurderte kostnader til oppussing for høyt



Da tok eiendomsmegler og daglig leder i Krogsveen Torshov, Oscar André Halsen, grep og satte opp prisen med 300.000 kroner til 3,5 millioner kroner, eksklusiv fellesgjeld.

Den nye prisen tilsvarer 57.035 kroner per kvadratmeter, eller 25 prosent under prissnittet i bydelen.

– Det jeg kan si rundt prisen generelt, er at vi vurderer etter tilsvarende salg i borettslaget, og vi tar hensyn til standarden på boligen. Dette er et oppussingsobjekt. Nå ligger boligen ute til 3,7 millioner kroner, inkludert fellesgjeld, sier han til E24.

– Hvorfor ble prisen satt opp?

– Det var en generell vurdering vi gjorde etter tilbakemeldingene vi fikk. Vi innså at vi hadde vurdert kostnader til oppussing for høyt. Nå har vi stipulert dette til cirka 300.000 kroner, og da blir totalprisen 4 millioner. Prisen skal nå være som tilsvarende boliger med samme beliggenhet i området på Sinsen, sier Halsen.



– Hva er bakgrunnen for at den første prisen ble satt 30 prosent under gjennomsnittprisen i bydelen?

– Bydel Grünerløkka er veldig stor, og her er det veldig mange små leiligheter som drar opp kvadratmeterprisen. Markedet er villig til å betale mer for godt utnyttede kvadratmeter sentralt på Grünerløkka. I og med at dette er en leilighet som er større og at det er et oppussingsobjekt, er det ganske naturlig at den får lavere kvadratmeterpris. I prisingen ligger kostnader til oppussing, sier han.

– Bevisst lokkeprisproblematikken



– Dersom du var selger, ville du selv akseptert et bud på 3,5 millioner kroner, uten fellesgjeld?

– Det er ikke relevant i denne saken, sier Halsen.

– Hvorfor ikke?

– Det er ikke min leilighet.

– Meglers prisantydning består av to vurderinger. Det ene er hva selger er villig til å akseptere av bud, og det andre er meglers objektive prisvurdering. Slik sett er det vel relevant?



– Her har vi en god dialog med selger, og vi er begge enige om at dette er en riktig prisantydning. Om det ikke kommer nok mennesker på visning, må vi fortsette salgsprosessen, men med godt oppmøte, vil vi forvente at selger mottar bud. Vi er bevisst lokkeprisproblematikken, men mener bestemt at vi her gjør en riktig prisfastsetting i tråd med selgers ønsker og meglers objektive vurdering, sier Halsen.

Halsen viser til at Krogsveen i snitt har et avvik mellom prisantydning og salg på 10 prosent.

– En prisantydning er alltid en utropspris, så vil det være opp til markedet å bestemme den endelige prisen. Å gå ut med samme pris som for en oppusset leilighet kan bli feil, da interessenter prioritere å besøke andre leiligheter til samme prisnivå.

Meglerforbund: – Salget vil gi svaret

Administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF), Carl O. Geving, er tilbakeholden med å kommentere Sinsen-boligen.

– Jeg kan ikke gå inn og gjøre meglers vurdering. Generelt forventer vi at meglerne gjør en grundig og objektiv prisvurdering av hvert enkelt objekt. Meglerne har statistikk tilgjengelig for å få god oversikt over prisene i området, sier han til E24.

Direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF)

Han nevner i likhet med Halsen at Grünerløkka bydel har store geografiske prisvariasjoner.

– Den nedre delen av bydelen vil være priset høyere. Sinsen er i realiteten et annet område. Så må man vurdere leilighetens attraktivitet i forhold til beliggenhet på stedet, standard og andre forhold. Det er naturlig å gjøre fradrag for at det er et oppussingsobjekt. Når megler har justert opp prisen, indikerer det at megler i utgangspunktet har lagt seg litt lavt.

– Så vil jo salget til uken gi svaret på om dette var riktig priset, eller hvor feil det var, sier Geving.

Tatt oppgjør med lokkepriser

Meglerbransjen har det siste halvåret jobbet intenst for å sørge for at meglerne priser boligene i Oslo-regionen riktig.

FAKTA: Lokkeprising Lokkeprising er kort oppsummert å annonsere boliger til misvisende lave prisantydninger mot bedre vitende.

Forbudet mot lokkeprising følger av bestemmelser i markedsføringsloven og meglerloven, og står eksplisitt omtalt i bransjenormen for markedsføring av boliger.



Punkt 3.2.4 i normen sier dette: «Prisantydning må ikke bevisst være satt lavere enn det selger på markedsføringstidspunktet er villig til å akseptere. Den må heller ikke settes lavere enn meglers objektive vurdering skulle tilsi.»

Siden 2013 har Forbrukerombudet med jevne mellomrom ment å kunne påvise lokkeprising hos enkelte meglerkontor i Oslo, etter kontroller som viser at salgsprisene er gjennomgående høyere en prisantydningene.



Forbrukerombudet gjennomgikk over tusen boligsalg utført av 10 meglerforetak i utvalgte Oslo-bydeler i august, og fant at samtlige hadde lokkepriset.

NEF har også i forbundets regi gjennomført prisundersøkelser som fant systematiske avvik mellom prisantydning og salgspris.

I september tok NEF, sammen med Eiendom Norge, initiativ til et bransjemøte om prisingproblemet i Oslo.

– Man hadde åpenbart ikke priset riktig. Vi definerte nærmest dette som en systemfeil hvor man over tid hadde utviklet en praksis hvor bransjen i Oslo priset for lavt. Vi har utviklet verktøy som megler har tilgang på, med grunnlag i data. Det er ikke mulig å få et fullverdig prisavslag ved hjelp av en robotløsning. Man må også bruke skjønn med utgangspunkt i parametere som beliggenhet og standard, sier Geving.

Etter meglerbransjen avholdt møte i september, ble utsalgsprisene i snitt hevet med 10 prosent, ifølge Geving.

Den historisk sterke boligprisveksten i Oslo er nå hovedproblemet til meglere som skal finne riktig pris på boligen.

– Det er grunnen til at man kan forvente at det fortsatt vil være avvik mellom prisantydning og salgspris. Når markedet faller, går prisavviket den andre veien.

Geving er opptatt av at tilliten til bransjens prissetting skal være høy, ettersom takstmanns prissetting utgikk til fordel for meglers prisvurdering i fjor sommer.

Da fryktet blant annet Forbrukerrådet at meglere ville bruke prissettingen til å lokke interessenter på visning.

– Det har vi motbevist, fordi avvikene var ekstremt mye høyere før omleggingen, sier Geving.