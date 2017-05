Tirsdag 30. mai settes de første valørene av Norges nye seddelserie i omløp.

Først ut er den nye 100- og 200-lappen.

– Klokken 14.00, 30. mai blir de nye sedlene tilgjengelige i våre depoter, så da kan bankene hente de, og ta det videre til sine kunder, sier kommunikasjonssjef i Norges Bank, Andreas Andersen, til E24.



De gamle sedlene vil fortsatt være gyldige i ytterligere 12 måneder, men kan også etter det veksles gebyrfritt hos Norges Bank i 10 år fremover.



50- og 500-lappene skal etter planen lanseres i fjerde kvartal neste år, før 1000-lappen, kommer i omløp høsten 2019.

Havet

For første gang i historien har Norges Bank gått vekk fra å benytte kjente nordmenn som motiver på sedlene. I dagens serie er det henholdsvis Peter Christen Asbjørnsen, Kirsten Flagstad, Kristian Birkeland, Sigrid Undset og Edvard Munch som pryder de norske pengene.

I den nye seddelserien vil alle de fem valørene få motiver som viser havets betydning for landet vårt, og personportrettene erstattes med maritime ikoner, skriver Norges Bank.

For neste ukes seddelslipp gjelder undertemaene «Havet som bringer oss ut i verden», på 100-lappen, illustrert med et vikingskip, og «Havet som gir oss mat», illustrert med en torsk på 200-lappen.

VIKINGSKIP: Dette er motivet på den nye 100-lappen. ved månedsskiftet er den i omløp.

Millioninvestering

Sikkerhetselementer i Norges nye sedler Flytende ring Nede til venstre på seddelen kan du se et rektangel med en ring. Når du beveger seddelen i ulike retninger, ser det ut som ringen flyter og du kan se et fargespill. Ankerkjetting som løper Til høyre på seddelen kan du se en ankerkjetting som er integrert i papiret. Når du vipper seddelen fram og tilbake, ser det ut som kjettingen beveger seg, eller løper ut. Vannmerke Vannmerket i papiret blir synlig når du holder seddelen opp mot lyset. Vannmerket viser hodet på en lundefugl og valørtallet. Lundefuglmotivet benyttes på samtlige valører. Sikkerhetstråd Når du holder seddelen opp mot lyset, ser du sikkerhetstråden som en gjennomgående, mørk strek som er integrert i papiret.

Kostnadene knyttet til utvikling og lansering av de nye sedlene kommer på 70 millioner kroner, pluss kostnader per seddel.

100- og 200-lappene koster for Norges Bank cirka 55 øre per seddel, dette er rundt 20 prosent mer enn hva Norges Bank frem til nå har betalt for sedlene med henholdsvis Kirsten Flagstad, og Kristian Birkeland.

Årsaken til kostnadsøkningen er ifølge Norges Bank nye sikkerhetselementer i sedlene, samt at de skal få et beskyttende belegg som vil øke levetiden.

Sikreste noen gang



Våren 2014 avholdt Norges Bank en designkonkurranse for utforming av motivene på Norges nye sedler, og i fjor høst ble de nye sedlene presentert for første gang.

Ifølge Norges Bank er hovedformålet med seddelbyttet å utvikle sikrere sedler.

DEN NYE 200-LAPPEN: Snart kan du betale med en "blå torsk".

– Som sentralbank har vi ansvar for å sikre at norske sedler til enhver tid har et tilstrekkelig høyt sikkerhetsnivå. Derfor har vi nå utviklet en ny seddelserie som er sikrere enn noen gang, uttalte sentralbanksjef Øystein Olsen i forbindelse med seddel-lanseringen i fjor.

Norges Bank trekker frem fire sikkerhetselementer i sedlene, som gjør den nye seddelserien sikrere enn tidligere serier (se faktaboks).