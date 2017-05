Dette er verdens ti dyreste og billigste reisemål

Reisebyrået Hoppa har laget en oversikt over verdens dyreste og billigste feriemål i 2017. Byrået har blant annet sett på prisen for overnattinger, mat, sightseeing og kaffe. Rapporten tar for seg kostnadene i 84 forskjellige byer.

Zürich i Sveits topper listen blant de dyreste byene. Der må du ut med rundt 1.850 kroner for en natts opphold. Prisen inkluderer mat, overnatting og underholdning.

Oslo er ikke overraskende å finne blant de dyreste destinasjonene, med en pris på 1.600 kroner. Den norske hovedstaden innehar fjerdeplassen på listen, inneklemt mellom København (3.) og Stockholm (5.).

Kontrasten er stor til den billigste byen på listen, som er den bulgarske hovedstaden Sofia. Der må du bare ut med 414 kroner for en dags opphold.

Dette er de ti dyreste destinasjonene:

1. Zürich, Sveits (1.850 kroner)

2. New York, USA (1.706 kroner)

3. København, Danmark (1.635 kroner)

4. Oslo, Norge (1.600 kroner)

5. Stockholm, Sverige (1.422 kroner)

6. Venezia, Italia (1.378 kroner)

7. Amsterdam, Nederland (1.372 kroner)

8. Honolulu, USA (1348 kroner)

9. Roma, Italia (1338 kroner)

10. Caracas, Venezuela (1335 kroner)

DYREST: Zürich er det dyreste reisemålet på reisebyrået Hoppas liste.

Dette er de ti billigste:

1. Sofia, Bulgaria (414 kroner)

2. Kairo, Egypt (424 kroner)

3. Cartagena, Colombia (430 kroner)

4. Bucuresti, Romania (477 kroner)

5. Antalya, Tyrkia (476 kroner)

6. Siem Reap, Kambodsja (487 kroner)

7. Kiev, Ukraina (507 kroner)

8. Manila, Filippinene (509 kroner)

9. Mexico City, Mexico (549 kroner)

10. Sliema, Malta (560 kroner)

Store forskjeller

I tillegg til store forskjeller i totalprisen for et døgns opphold, er det også store forskjeller innenfor de ulike underkategoriene. New York har den høyeste overnattingsprisen på 1993 kroner. Det er mer enn 1500 kroner dyrere enn den billigste overnattingen, som er på Sunny Beach i Bulgaria, som bare koster 405 kroner.

Mens et måltid for to bare koster 106 kroner i Makkah i Saudi-Arabia, må du ut med 864 kroner for det samme i Zürich.

Mens snittprisen på husets vin er på 330 kroner i Dubai, må du bare ut med 34 kroner for det samme i Benidorm.