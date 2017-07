Disse tjener penger når flyene er forsinket

Sommeren er for mange synonymt med reise, noe som også gjenspeiler seg i flytrafikken. I juni ble det satt ny rekord for antall reisende til eller fra Avinors lufthavner. Samtidig har både Norwegian og Widerøe måtte kansellere en rekke flyavganger de siste ukene.

Kun en liten prosentandel av alle passasjerer er imidlertid klar over at man kan ha krav på erstatning ved forsinkelser og innstillinger, ifølge serviceselskapet Gate28. Selskapet har spesialisert seg på å hjelpe passasjerer med å kreve økonomisk erstatning ved flyforsinkelser.

– Om et flyselskap hevder ekstraordinære omstendigheter, som dårlig vær eller tekniske svakheter, er det vanskelig for passasjerer å bevise sin rett til erstatning. Det blir flyselskapets ord mot passasjerens ord, sier Pieter-Paul Ploeg i Gate28 til E24.

Ploeg viser til at Gate28 sitter på data om millioner av flyginger, som de kan bruke i det de fremsetter krav om erstatning på vegne av passasjerene.

– Kan tjene inn billettkostnaden

Gate28 tar 30 prosent av erstatningssummen i tilfeller hvor erstatning utbetales. Dersom erstatningskravet ikke innfris, tar heller ikke Gate28 seg betalt.

Om nødvendig tar selskapet saken for retten. Akkurat nå forbereder selskapet flere saker for domstolene.

Passasjerer har fått opptil 600 euro i erstatning per person – rundt 5.700 norske kroner. Det er i noen tilfeller snakk om så store summer at man kan finansiere sin neste ferie på denne måten, mener Gate28:

– Erstatningen som selskapene er pliktige til å utbetale er basert på flyreisens lengde i kilometer. I mange tilfeller kan erstatningen derfor bli høyere enn den faktiske verdien på flybillettene, sier talsperson Jakob Darlin i Gate28.

– På denne måten går det an å tjene inn billettkostnaden. En forsinkelse til London kan for eksempel gi cirka 3.700 kroner i kompensasjon, sier han.

Gate28 ble startet opp i 2015, og har siden den gang hjulpet tusenvis av passasjerer i Europa med å få erstatning, ifølge selskapet selv.

Dersom du er rammet av forsinkelser, er det varigheten av forsinkelsen pluss lengden på flyreisen som er avgjørende for hva du kan kreve. Les mer om hva du kan kreve her!

Forbrukerrådet: – Ikke nødvendig



Unntak for retten til erstatning Du har ikke krav på kompensasjon når årsaken til innstillingen er ekstraordinære omstendigheter som ikke kunne vært unngått, selv om alle rimelige tiltak var blitt truffet. Det kan for eksempel være dårlig vær som forhindrer flytrafikken, streik eller uforutsette sikkerhetstiltak. Du har heller ikke krav på kompensasjon hvis du har blitt informert om innstillingen senest 14 dager før avgang, eller du har blitt informert om innstillingen mellom 14 og syv dager før avgang og samtidig blir tilbudt ombooking slik at du kan reise høyst to timer før opprinnelig planlagt avgangstid, og nå det endelige bestemmelsesstedet senest fire timer etter opprinnelig planlagt ankomsttid. Blir du informert om innstillingen mindre enn syv dager før avgang, men blir tilbudt en ombooking som innebærer at du kan reise høyst én time før planlagt avgangstid og ankomme bestemmelsesstedet senest to timer etter planlagt ankomsttid, har du heller ikke rett til erstatning.

Kilde: Forbrukerrådet

Gate28 er langt ifra den eneste tilbyderen av denne type tjeneste. Det finnes en rekke ulike selskaper som tilbyr bistand i erstatningskravet.

Men man trenger egentlig ikke å benytte et mellomledd for å kreve erstatning, mener Forbrukerrådet.

– Man har gode rettigheter som flypassasjer og det er ikke en vanskelig prosess å kreve erstatning, sier kommunikasjonsrådgiver Martin Skaug Halsos i Forbrukerrådet.

– Det er ikke noe vanskeligere å kreve erstatning fra flyselskaper enn det er å klage på andre ting. Det finnes flere selskaper som tilbyr hjelp med denne prosessen, men det er ikke nødvendig å bruke disse, sier Halsos.

Mange selskaper tar dessuten en viss prosent for å kreve inn pengene for deg, påpeker han.

– I mange tilfeller må du likevel gjøre en del av jobben selv, som å laste opp kvitteringer og fylle inn informasjon. Det kan du gjøre gratis selv, sier Halsos.

Forbrukerrådet tror i likhet med Gate28 at mange ikke er klar over rettighetene sine ved flyforsinkelser. Derfor har de utarbeidet sin egen flyrettighetssjekk, hvor man enkelt kan finne ut hva man har rett på.

Følger opp Norwegian



Forbrukerrådet er opptatt av hvordan flyselskapene hjelper passasjerene sine dersom det skulle oppstå forsinkelser i flytrafikken.

– Vi er opptatt av at flyselskapene kan bli flinkere til å gi ut informasjon, og gjerne vise til vår flyrettighetssjekk, dersom det oppstår forsinkelser, sier Halsos.

I fjor tok rådet kontakt med Norwegian for å sikre at de hadde et system for å behandle alle kravene som ville komme med fjorårets innstillinger. Forbrukerrådet foreslo at Norwegian la ved rettighetsinformasjon i sms-ene de sender ut i forbindelse med forsinkelser og innstillinger. Rådet varsler at de vil følge opp Norwegian også i år.

Norwegian: – Klag rett til flyselskapet



Det siste året har Norwegian gjort store endringer i sine systemer, opplyser kommunikasjonsrådgiver Fatima Elkadi i flyselskapet. Endringene har blitt gjort for å effektivisere behandlingen av skriftlige henvendelser etter uregelmessigheter.

– Vår behandlingstid etter implementering er redusert betraktelig. De aller fleste vil få en tilbakemelding innen to uker fra vi har mottatt henvendelsen og fått all nødvendig informasjon, sier Elkadi.

Hun forklarer samtidig at det er vanskelig å garantere en svartid, ettersom alle henvendelser blir behandlet individuelt.

– Vi utbetaler hvert år store beløp til kunder som er blitt rammet av forsinkelser og kanselleringer og vår klare praksis er at alle som har krav på kompensasjon, får det. Ved forsinkelser eller kansellering får alle passasjerer informasjon på SMS med lenke til våre sider om hvilke rettigheter som finnes, sier hun.

Norwegian oppfordrer passasjerer som opplever forsinkelser eller kanselleringer til selv å ta kontakt for å få det de har krav på.

– Det er gratis å klage rett til flyselskapet. Slik sikrer man at man får utbetalt hele beløpet man har krav på selv, sier Elkadi.

Ifølge henne tar enkelte selskap opptil 50 prosent av kompensasjonen for å hjelpe til med å fremsette kravet om erstatning.