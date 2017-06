Ny måned med nedgang for Rema 1000

Mens Rema sliter med omsetningen så langt i 2017, øker hovedkonkurrentene.

Norgesgruppens Kiwi har så langt i år vokst med 2,6 prosent og Coop Extra med 4,4 prosent, ifølge konfidensielle tall fra analysebyrået Nielsen som Aftenposten har fått tilgang til.

Dermed faller omsetningen til landets største butikkjede for fjerde måned på rad. Negativ oppmerksomhet rundt bestevennstrategien (se faktaboks), med bortfall av enkelte varetyper i sortimentet, blant annet ølsorter til fordel for Ringnes, har gått hardt utover omsetningen.

Hvis en leverandør ikke klarer å få i havn en «bestevenn»-avtale med Rema, risikerer leverandøren å miste hylleplasser hos Norges tredje største dagligvarekjede.

Tall for ølsalget fra Nielsen har tidligere vist tydelig at kundene straffer Rema for å velge vekk flere ølleverandører.

Leverandørstriden med Rema Under de årlige forhandlingene mellom leverandører og dagligvarekjeder, den såkalte høstjakten, lanserte Rema 1000 bestevenn-strategien overfor leverandørene. Bestevenn-strategien går ut på å slanke antall merkevarer i sortimentet, og inngå langsiktige og eksklusive avtaler med færre leverandører. Gulroten for eventuelle «bestevenner» er å få rullet ut flere varer med bedre synlighet i Rema-butikkene. I tillegg tilbyr Rema avtaler som løper fra tre til fem år. Hvis en leverandør ikke klarer å få i havn en «bestevenn»-avtale med Rema, risikerer leverandøren å miste hylleplasser hos Norges tredje største dagligvarekjede. 5. januar ble det kjent at Ringnes vant bestevennavtale med Rema 1000. Flere øltyper, som Hansa, Aas og Mack, mistet hylleplassen nasjonalt som følge av strategien. Både Mack og Hansa har varslet nedbemanning, og gått til angrep på Rema. 16. mars fikk Mack sikret lokal leverandøravtale med Rema. Ølstriden har skapt et voldsomt engasjement blant kundene. Til og med næringsminister Monica Mæland (H) har engasjert seg i saken, og oppfordret til å bytte butikk hvis man er misfornøyd med vareutvalget. Mæland understreket etter et møte med Rema 1000 at departementet ikke oppfordret til boikott.

– Tapt omdømme

Kundenes ølengasjement overrasket Rema. For å lokke kundene tilbake til butikkene, har Rema kjørt ekstreme pristilbud i utsatte butikker.

Brattest var omsetningsfallet i mars på 7,1 prosent, ifølge VG, mens omsetningsnedgangen i januar og februar var på henholdsvis 3,2 og 3,6 prosent, ifølge Aftenposten og DN. Tallene er ikke sesongjustert.

– De har tapt omdømme, både som følge av bestevennstrategien, hvor mange etablerte produsenter er kastet ut, og etter innføringen av appen Æ, som mange ikke har tatt positivt imot, sa dagligvareekspert Reidar Molthe, til VG om tallene.

Kiwi i rute med å passere Rema

I mars innrømmet Rema-sjef Ole Robert Reitan at det var krevende tider, og at enkelte kjøpmenn lider mer enn andre. Blant grunnene for tilbakegangen i noen områder nevnes Remas valg av Ringnes-øl, som gjorde at mange andre ølsorter ikke var å finne i butikkene. Dette har slått ut på forbrukernes valg av dagligvarebutikk.

Hvis denne utviklingen fortsetter, vil Kiwi ha gått forbi Rema som landets største lavpriskjede innen utgangen av året, skriver Aftenposten. Rema mener på sin side at kjeden vil klare å snu den negative utviklingen.