Rema har fått en rekke «bestevenner» blant leverandørene i dagligvare-Norge den siste tiden. Det er konsekvensen av forhandlingene mellom leverandører og dagligvarekjeder under den årlige høstjakten.

Rema vil nemlig ikke finne seg i at konkurrentene Coop og Norgegruppen stikker av med de billigste innkjøpsordningene med leverandørene. I oktober fridde Rema til leverandørene.

– Blir dere vår «bestevenn» betyr det at dere blir vår hovedsatsing. Vi trenger ikke to typer salt potetchips eller to typer samme syltetøy, sa konserndirektør for strategi og innkjøp i Rema 1000 Norge, Lars Kristian Lindberg, til leverandørene, ifølge Aftenposten.

Bestevenn-strategien går ut på å slanke antall merkevarer i sortimentet, og inngå langsiktige og eksklusive avtaler med færre leverandører. Gulroten for eventuelle «bestevenner» er å få rullet ut flere varer med bedre synlighet i Rema-butikkene. I tillegg tilbyr Rema avtaler som løper fra tre til fem år.

Hvis en leverandør ikke klarer å få i havn en «bestevenn»-avtale med Rema, risikerer leverandøren å miste hylleplasser hos Norges tredje største dagligvarekjede.

– Noen har mistet avtaler og andre har fått bedre avtaler når Rema nå konsentrerer seg om færre leverandører. Dette kan føre til smalere utvalg av kjente merkevarer og mindre konkurranse i hyllen, sier Helge Hasselgård, leder i Dagligvareleverandørenes forening, til E24.

Beholder bare Coca-Cola og Zero

Én av de nye «bestevennene» er Ringnes, som blir hovedsatsingen til Rema innen drikkevarekategorien de neste tre årene. Det er dårlig nytt for konkurrenten Coca-Cola.

Rema 1000 bekrefter overfor E24 at Coca-Cola original og Coca-Cola Zero blir de eneste gjenværende brustypene fra Coca-Cola-merkevaren hos Rema i 2017.

Dermed forsvinner både Fanta, Sprite, Urge, Kuli og Tab X-tra fra sortimentet.

Kommunikasjonssjef Mette Vinther Talberg i Coca-Cola forteller derimot at brusleverandøren fortsatt er i forhandlinger med Rema 1000 om samarbeidet i 2017.

– Vi er fortsatt i forhandlinger, så ingenting er avklart ennå, sier hun.

– Men det ligger vel i kortene med «bestevenn»-strategien at dere risikerer at Rema tar inn færre varetyper fra dere?

– «Bestevenn»»-strategien til Rema baserer seg på færre leverandører og valgmuligheter innenfor alle kategorier, også drikke, sier hun.

Vinther Talberg mener forbrukeren blir taperen med hovedsatsingene til Rema.

– Vi har tidligere sagt at vi er skeptiske til Remas «bestevenn-strategi», fordi den reduserer konkurransen i norsk dagligvare og gir forbrukerne et mye dårligere utvalg, sier hun.

Slik svarer administrerende direktør for kategori og innkjøp i Rema 1000, Lars Kristian Lindberg, på kritikken:

– Først og fremst bemerker vi oss at Coca-Cola som tidligere har vært positive til «bestevenn»-strategien, nå synes å ha endret mening, sier han til E24.

Rema viser ellers til uttalelsene fra Lindberg i pressemeldingen «Rema 1000 prioriterer sukkerfrie produkter i 2017».

GA BESTEVENN-JA TIL RINGNES: Konserndirektør for strategi og innkjøp i Rema 1000 Norge, Lars Kristian Lindberg, sto på scenen da dagligvarekjeden lanserte appen Æ onsdag. Samme dag ble det klart at Rema vil prioritere sukkerfrie produkter i 2017, med Ringnes som hovedleverandør.

Ringnes: – Det vil fortsatt bli konkurranse

Leverandøren som blir Remas «bestevenn»», vil bli kjedens hovedsatsing. Ringnes har nå nettopp fått en treårskontrakt i havn, hvilket er vesentlig lengre enn ordinære leverandøravtaler i dagligvarebransjen.

– Den måten å sette opp butikkdrift er helt nytt for oss, og det er vanskelig å si med sikkerhet hva det vil innebære, sier kommunikasjonssjef i Ringnes, Nicolay Bruusgaard, til E24.

– Det vil fortsatt bli konkurranse, men på et annet nivå.

– Samtidig er vi klar over at det stilles store forventninger til en hovedleverandør, og at andre står klare til å overta hvis vi ikke gjør en god jobb.

– Slik denne «bestevenn»-strategien til Rema fungerer, så ville vel én av konkurrentene deres blitt valgt dersom ikke dere ble «bestevenn». Da ville dere tapt omsetning?

– Vi tar utgangspunkt i hva som er situasjonen, og det er at vi har fått muligheten, og da må vi vise oss tilliten verdig, sier Bruusgaard.

– Måtte Ringnes strekke seg langt?

– For å si det sånn, for oss er det to hovedfaktorer som er viktig. Det ene er kostnader – dess mer vi selger av en vare, jo mer kan vi går ned i pris. Kostnadene synker med større volum. Det andre faktoren handler om markedsføringsverdi. Dess mer synlighet, jo mer verdi tilbake til oss. Dette er naturligvis viktig i forhandlingene med alle våre kunder. Utover det kan jeg ikke kommentere tall, sier han.

– Denne avtalen betyr da at Rema får lavere innkjøpspris, mens dere får mer synlighet?

– Ja, som jeg sa. Det ene er kostnader, så får vi synlighet eller markedsføringsverdi tilbake, sier Bruusgaard.

Kims forsvinner fra Rema-hyllene

En annen leverandør som har fått smake konsekvensene av «bestevenn»»-strategien, er Orkla.

– Vi har ingen sterke synspunkter om den. Det som er kjent, og som vi har kommunisert tidligere, er at Kims og det meste av Kims' produkter skal ut av Rema. Utover det har vi ingen kommentar, sier konserndirektør innen kommunikasjon og Corporate Affairs i Orkla, Håkon Mageli, til E24.

I praksis betyr det at alle potetløv-produktene fra Kims forsvinner fra hyllene til Rema. Hva Orkla tenker om at Maarud er valgt som Remas «bestevenn», ønsker ikke Mageli å si noe om.

– Vi finner det ikke riktig å kommentere våre kunders strategi i media.