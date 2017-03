Tautrekkingen mellom Rema og Mondelez International om palmeoljeinnholdet i Freia Påskeegg har pågått i årevis.

I 2016 fikk Rema nok, og besluttet å vrake det populære påskegodtet fra hyllene – fordi palmeolje ikke er miljøvennlig.

Boikottrusselen kom også etter at bloggeren Sophie Elise Isachsen hadde skapt store overskrifter ved å oppfordre til boikott av Freias påskeegg.

Rema gjorde alvor av trusselen, og årets sortiment blir uten én av påskens store bestselgere.

Men torsdag kan Rema melde at det likevel blir påskeegg å finne i butikkhyllene – ikke de fra Freia med palmeolje – men en ny, palmeoljefri type laget av Freias rival Nidar.

De nye eggene som kommer i hyllene er i konsept og utseende svært like palmeolje-eggene fra Freia, som man kastet ut.

De kommer i en firepakning «eggekartong», har en medfølgende skje man kan spise med – og har det samme produktnavnet: Påskeegg.

Innrømmer likheter



Allerede i fjor sommer fikk Nidar-eier Orkla inn påskeegg-bestilling fra Rema.

Norges tredje største dagligvarekjede forsto at dersom boikott-trusselen overfor Freia-eier Mondelez International skulle gjennomføres, ville én av påskens store bestselgere ryke ut av sortimentet.

– Vi fikk forespørsel fra Rema om å levere hele sjokoladeegg i kartong, sier kommunikasjonsdirektør i Orkla Confectionery and snacks, Robert Rønning, til E24.

– Firepakning i kartong er ganske vanlig forpakning som vi ser i andre markeder rundt påske, så det er ikke uvanlig. Utseendemessig er dette forskjellige produkter, sier han, når E24 spør om likheten.

PALMEOLJEFRIE: Rema 1000 ville ha palmeoljefrie påskeegg, og fikk ønsket innfridd hos Nidar.

Rønning innrømmer at produktene har likhetstrekk, men mener at fargevalg og emballasje er såpass ulikt at det er ikke forvekslingsfare.

– Det er ingen som vil tro at de kjøper Freias egg, sier han.

– Hvis man kler av eggene emballasjen er produktene helt like?

– Ja, men det er vel ingen som forholder seg til eggene uten emballasje. Det gjelder også vanlig melkesjokolade, sier Rønning.

Hverken Nidar-eier Orkla eller Freia-eier Mondelez har varemerkeregistrert påskeeggene, ifølge Patentregisteret.

– Ikke forvekslingsfare

Påsken 2016 solgte Nidar halve kremfylte påskeegg i pose, og påskeeggene produsert på bestilling fra Rema vil kun selges hos Rema i år.

Spesifikasjonene i bestillingen fra Rema var blant annet at eggene skulle være hele, spiselig med skje, pakket stykkevis inn med folie og ha den karakteristiske sjokoladehatten.

Altså akkurat som Freias Påskeegg.

«ORIGINALEN:» Slik ser Freia påskeegg ut. Disse ønsket altså ikke Rema 1000 i butikkene sine, siden eggene inneholder palmeolje.

Øyensynlig er fargene på kartongen og emballasjen det eneste som skiller Nidars påskeegg fra Freias påskeegg.

– Det er ikke så veldig mystisk at kunden ønsker påskeegg. Det er begrenset hvor mange måter man kan lage det i godteriformat, sier Rønning.

– Det er ganske mange der ute som ønsker palmeoljefrie påskeegg.

– Men dere solgte allerede palmeoljefrie egg i pose?

– Ja, vi hadde det. Så ønsket Rema å få disse eggene hele og spiselig med skje.

Rønning sier det ikke er uvanlig at forholdsvis like produkter er i konkurranse om hylleplass.

– Andre ganger er det våre produkter som går ut. Det er hard konkurranse om å være i hyllene, sier han.

– Det er ikke forbud mot å levere det kunden ønsker, sier Rønning, og viser til at påskeeggene fra Orkla er palmeoljefrie.

Mondelez: – Boikott ingen løsning

Miljøsjef Kaia Østbye Andresen i kommunikasjonsstaben til Rema vil ikke svare på om kjeden har vurdert lovligheten i å nekte Mondelez hylleplass, for så å gå til konkurrenten for å bestille et tilsvarende produkt eksklusivt til Remas sortiment.

– Vi har et godt samarbeid med både Mondelez og Nidar, og er glade for å kunne tilby våre kunder et miljøvennlig alternativ sammen med Nidar, sier hun til E24.

– Vi har god dialog med Mondelez og har vært tydelige på at vi ønsker dette produktet uten palmeolje. Da de ikke ønsket å fjerne palmeoljen valgte vi å ta kontakt med Nidar. De har en tilnærmet lik palmeoljepolicy som oss i Rema 1000 og ønsket å være med å utvikle et produkt uten palmeolje.

Konsernet Mondelez, som eier Freia, opplyser til E24 at de av prinsipp ikke kommenterer andre selskapers produkter. De ønsker dermed ikke å svare på om Remas påskeegg-grep, etter deres oppfatning, kan være i strid med markedsføringsloven.

– Det vi kan si, er at vi fortsatt står bak vår strategi om at boikott ikke er løsningen, og at bærekraftig palmeolje er veien å gå, sier presseansvarlig i Mondelez Norden, Emil Wanhatalo van Rijn.

Mondelez' presseansvarlig sier videre at de ble gjort oppmerksomme på påskeegg-nyheten på Rema 1000s nettsider.

– Tillatt å la seg inspirere



Markedsføringsloven om produktetterligninger forbyr handlinger som er i strid med «god forretningsskikk», forklarer advokat Benedicte Langford i Bing Hodneland til E24.

– Det er viktig å huske at det er tillatt å la seg inspirere av andre og blant annet benytte samme idé. Det finnes mange produkter i matvarehyllene som har relativt lik emballasjedesign uten at disse er i strid med markedsføringsloven, sier Langford.

Benedicte Langford

Hun påpeker at hun har for lite kjennskap til å kommentere akkurat denne saken, og at hun uttaler seg på generelt grunnlag.

Hun forklarer at det til syvende og sist blir en konkret vurdering, hvor man ser på fellestrekk og ulikheter, men hvor helhetsinntrykket av de to produktene blir avgjørende.

– Man kan si at jo mindre særpreget designen på emballasjen er, jo svakere etterligningsvern har man, sier Langford.

Hun legger til at det er ikke tilstrekkelig at det finnes likheter og fellestrekk, dersom det ikke foreligger forvekslingsfare.

Seksjonssjef i Design- og varemerkeavdelingen i Patentregisteret, Knut Andreas Bostad, forteller at det ligger ingen søknader fra hverken Orkla eller Mondelez i registeret.

– Begge parter er normalt flinke til å beskytte varemerkene sine, også utseende og form. Men formen på et påskeegg kan være vanskelig å få registrert. Det kan være en mulig årsak, sier Knut Andreas Bostad, seksjonssjef i Design- og varemerkeavdelingen, til E24.

I Tyskland er derimot Kinder Egg-merkets karakteristiske utseende varemerkebeskyttet.