Remas ølsalg faller etter leverandørstrid

Det kan virke som nordmenn straffer Rema for leverandørstriden med Mack og Hansa i januar, siden de tok med seg lommeboken og øltørsten til konkurrentene. Det viser tall fra analysebyrået Nielsen som E24 har fått.

Rema 1000 solgte 86.000 færre liter øl i årets fire første uker, sammenlignet med samme periode i fjor, mens Kiwi og Extra økte ølsalget med henholdsvis 209.000 og 290.000 liter.

Til sammenligning økte salget av øl med 79.000 liter i januar, noe som betyr at Kiwi og Extra også tok markedsandeler av andre kjeder med en samlet salgsvekst på 499.000 liter øl.

I januar havnet Rema-krangelen med bryggeriene Mack og Hansa i media. Rema-sjef Ole Robert Reitan hisset på seg både nordlendinger og bergensere etter ølkrøllet, og denne uken stilte han til intervju i NRK-programmet Torp. Da han ble konfrontert med at Aftenposten omtalte omsetningstapet til 90 millioner, innrømmet Reitan at Rema hadde tapt på ølstriden, men at den negative effekten avtok i februar.

– Vi har hatt lavere omsetning i Tromsø, og vi har hatt lavere omsetning i Bergen i noen uker, der noen har reagert, og vi har fått veldig mange tilbakemeldinger, sa han til journalist Ole Torp i TV-programmet Torp.

Rema vil fortsette å selge øltypene lokalt selv om Hansa og Mack forsvinner nasjonalt.

Øl totalt volum

pr 29.01.2017 Siste 4 uker

2016 Siste 4 uker

2017 Endring i

prosent Norge totalt

(1.000 liter) 11.503 11.582 0,7 % Coop Extra** 1.421 1.132 25,6 %** Kiwi 2.771 2.980 7,5 % Rema 1000 2.724 2.638 – 3,2 %

** Extra hadde en organisk vekst på 5,7 prosent i forhold til samme periode i fjor. Hvis man inkluderer de nye Extra-butikkene i Coop, er veksten 25 prosent, bekrefter Coop.

Mack-sjefen: – Folk provoseres av Remas logiske brist

– Med det sterke engasjementet rundt de regionale bryggeriene, er det vel ikke så overraskende at du får slike utslag, sier Mack-direktør Harald Bredrup om ølstatistikken.

Bryggerisjefen sier han selv har fått mange reaksjoner.

– Ikke bare fra nordlendinger, men fra hele landet. Mat og drikkevarer engasjerer folk. Det er et engasjement som ikke bare handler om man liker Mack eller Hansa, sier Bredrup, og fortsetter:

– Rema gjentar et budskap som folk åpenbart ikke kjenner seg igjen i: At dette er en regional satsing, samtidig som det er en bestevenn-strategi hvor man øker volumet på de største aktørene for å få lavere innkjøpspriser. Det er en logisk brist som folk lar seg provosere av, sier Bredrup.

– De mister mange kunder i nord

Særlig i Nord-Norge har bestevenn-strategien satt sinnene i kok. Tromsø-bryggeriet Mack er blant dem som forsvinner fra Rema-hyllene nasjonalt.

I en kommentar med tittelen «Rema er ikke min bestevenn» argumenterer politiske redaktør Skjalg Fjellheim i Nordlys for at Rema 1000 har startet et folkeoppgjør.

«Mack er en uhyre viktig kulturell merkevare for mennesker i og fra nord. Og det er en del av det nordnorske hjertet som nå blir tråkket på av Rema», tordner han.

Leverandørstriden med Rema Under de årlige forhandlingene mellom leverandører og dagligvarekjeder, den såkalte høstjakten, lanserte Rema 1000 bestevenn-strategien overfor leverandørene. Bestevenn-strategien går ut på å slanke antall merkevarer i sortimentet, og inngå langsiktige og eksklusive avtaler med færre leverandører. Gulroten for eventuelle «bestevenner» er å få rullet ut flere varer med bedre synlighet i Rema-butikkene. I tillegg tilbyr Rema avtaler som løper fra tre til fem år. Hvis en leverandør ikke klarer å få i havn en «bestevenn»-avtale med Rema, risikerer leverandøren å miste hylleplasser hos Norges tredje største dagligvarekjede. 5. januar ble det kjent at Ringnes vant bestevennavtale med Rema 1000. Flere øltyper, som Hansa, Aas og Mack, mistet hylleplassen nasjonalt som følge av strategien. Både Mack og Hansa har varslet nedbemanning, og gått til angrep på Rema. Ølstriden har skapt et voldsomt engasjement blant kundene. Til og med næringsminister Monica Mæland (H) har engasjert seg i saken, og oppfordret til å bytte butikk hvis man er misfornøyd med vareutvalget. Mæland understreket etter et møte med Rema 1000 at departementet ikke oppfordret til boikott.

– Dette er helt som forventet, sier han om de siste ukenes salgsnedgang.

– Rema har ikke overraskende mistet mange kunder i nord, og det er synd for de mange lokale kjøpmennene som gjør en god jobb, som er ofre for en strategi som er meislet ut på Lade Gård.

Ifølge Fjellheim har ikke Rema 1000 «forstått en millimeter» av den sterke identiteten knyttet til Mack, Hansa og Aas.

«RÆVA 1000»

– Å velge bort et lokalt bryggeri i Tromsø med 140 års historie, til fordel for en internasjonal gigant som Carlsberg, har også utløst en sentrum-periferi-dimensjon som også gjelder for varehandel i Norge. Rema-ledelsen hadde hatt godt av et kurs i elementær norsk statsvitenskap, mener Fjellheim.

På Facebook har nordlendinger snakket om boikott lenge.

«Krev Mack ellers setter du igjen handlevognen. […] Slutt øyeblikkelig å handle hos Rema», skriver en fra Nordland.

4.555 Mack-forkjempere har dessuten slått seg sammen i Facebook-gruppen «Æ velge Mack», hvor medlemmer oppfordres til å støtte opp om Nord-Norges tradisjonsrike ølbryggeri i lys av Remas Carlsberg-omfavnelse.

«BOIKOTT RÆVA 1000. De stopper ikke raseringen av lokale produkter», skriver et medlem.

– Tror Rema er i ferd med å skjønne selv

Coop bekrefter at ølpatriotisme står sterkt i Tromsø og Bergen. I Håkonsgaten i Bergen sentrum har blant annet konkurrenten Extra økt salget av øl med 40 prosent i januar.

– Øl er en viktig varegruppe for kundene og hvor de lokale følelsene er sterkt knyttet til sine lokale bryggerier. Jeg er ikke overrasket over de gode tallene til Extra. Vi har hele tiden lyttet til kundene, det er de som er våre eiere, og da er det viktig med et mangfold av leverandører, sier kommunikasjonssjef Harald Kristiansen i Coop til E24.

– Hvorfor tror du ølsalget faller hos Rema?

– Det tror jeg Rema er i ferd med å skjønne selv, er alt Kristiansen vil si om det.

– Vet ikke om vi står i bedre leverandørposisjon

Kategorisjef Trond Jokerud i Kiwi er svært fornøyd med salgsveksten til Kiwi.

– Kaken er ikke blitt enormt mye større. Vi har hatt en veldig bra vekst de siste fire årene innen varegruppen, og utviklingen i januar er i tråd med det vi har sett de siste årene, sier han til E24.

– Markedsandelen til Norgesgruppen tilsier at dere står i en sterkere leverandørposisjon enn Rema. Hvordan påvirker det sortimentet?

– Det er umulig for meg å svare på, fordi jeg vet ingenting om innkjøpsbetingelsene til Rema, sier han, og legger til at ingen av kjedene får innsyn i hverandres innkjøpsbetingelser.