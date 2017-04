Dette er postene Skatteetaten gransker ekstra grundig i år

30. april er det leveringsfrist for det som nå heter skattemeldingen, tidligere selvangivelsen.

Du bør sjekke hvilke fradrag du har rett til, men fører du ikke opp alt du må skatte av, risikerer du straffeskatt. Du er selv ansvarlig for å sjekke at opplysningene i skattemeldingen stemmer slik at du betaler riktig skatt.

– Skattemeldingen er forhåndsutfylt, ikke ferdigutfylt, sier pressesjef Merete Bergeland Jebsen i Skatteetaten.

I år retter Skatteetaten oppmerksomheten mot blant annet eiendom, utland og fradrag på skattemeldingen. Det betyr at disse postene vil være gjenstand for en ekstra kontrollinnsats hos etaten.

– Vi har erfaring med at det gjøres mye feil knyttet til fradrag og eiendom i utlandet, derfor kontrollerer vi ekstra nøye her, sier Jebsen.

Hun opplyser at Skatteetaten over år har utført analysearbeid som gjør at kontrollarbeidet nå blir enda mer effektivt.

Vanlige feil



Ansatte i Skatteetaten har gjennom flere år sett at noen feil går igjen i skattemeldingen:

En av de vanligste feilene folk gjør er at de fører gjeld som gjeldsrenter og motsatt når renter og gjeld skal fordeles. I tillegg er det mange som overfører korrekt beløp, men glemmer å redusere hos den som har rentene ført på skattemeldingen.



Mange fører skattepliktige leieinntekter i feil skjema. Disse skal føres inn i skjema RF-1189, men mange fører det i tillegg inn på post 2.8.2.

Mange krever faktiske kostnader i tillegg til minstefradrag.

For mange krever fradrag for bomutgifter uten at de skal ha det. Dette kan du sjekke på Skatteetatens reisefradragskalkulator.



Mange fører pendlerutgifter, inkludert reiser, feil. Reisene skal føres i post 3.2.8/3.2.9.

Mange krever fradrag for gaver til organisasjoner som ikke er på listen over godkjente organisasjoner.



Mange krever urettmessig fradrag for private utgifter, som for eksempel konfirmasjon og begravelse.

Noen vet ikke at hvis de har mottatt skattemelding for næringsdrivende, så må den leveres. Den må også leveres elektronisk. Nytt i år er at Skatteetaten kan ilegge tvangsmulkt hvis ikke skattemeldingen er levert innen fristen.

Feriepenger må stå i skattemeldingen. Ikke stryk dem, de er en del av skattegrunnlaget selv om de er trekkfrie når de utbetales. Stryker du dem, kan det gi tilleggsskatt i etterkant.

Kundehenvendelser danner grunnlag



– Skatteetaten bruker blant annet kundehenvendelser og nettrafikk som grunnlag for å identifisere hvor det er nødvendig å gi bedre informasjon for å forebygge feil. Denne kunnskapen gjør at vi kan utvikle bedre veiledningstjenester, sier Jebsen.

Hun viser til skatteetaten.no hvor du finner informasjon om alle poster i selvangivelsen og oppdaterte veiledere og kalkulatorer for blant annet reisefradrag og pendling. Her finner du også en enkel steg-for-steg-guide om skattemeldingen.

– Vårt beste tips er å sjekke skatteetaten.no og bruke tjenestene der. Du kan også stille spørsmål på Facebook/skattenmin eller ringe oss, sier Jebsen.

På Dine Penger+ kan du lese en rekke guider knyttet til selvangivelsen:

Når skattemeldingen skal leveres, lønner det seg å presse inntekten ned så langt som mulig.

Sjekk om du betaler for mye skatt på frynsegodene dine. Det kan spare deg for opptil 46,9 prosent skatt!

Du kan føre opp både barnevakten, fotballakademiet og kjøringen til barnehagen på skatten i år!

I utgangspunktet er utleie i egen bolig skattefritt, og utleie der du ikke bor, er skattepliktig. Men det finnes flere gråsoner. Slik kan du utnytte reglene.