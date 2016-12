Disse skattegrepene kan du gjøre før nyttår

Snøen ser ut til å utebli i store deler av landet i romjulen, så hva er vel da bedre enn å bruke noen minutter på noen lure skattegrep som kan gi en gledelig overraskelse i 2017.

Nærmest til det kjedsommelige minnes nordmenn på BSU-sparing i desember hvert eneste år, men det er også fordi det knapt finnes noen mer lønnsom form å spare på ifølge Skattebetalerforeningen.

Til og med det inntektsåret du fyller 33 år har du anledning til å spare inntil 25.000 kroner på en dedikert konto for boligsparing, kjent som BSU (Boligsparing for ungdom).

Ved å spare i BSU oppnår man et skattefradrag på 20 prosent, altså vil man ved skatteoppgjøret få tilbake 5.000 kroner om man sparer maksbeløpet.

Setter man inn penger rett før nyttår får man skattefordelen, men forbrukerøkonom i Nordea, Elin Reitan kommer med et lite tips for 2017.

SKATTETIPS: Elin Reitan, forbrukerøkonom i Nordea trekker frem både boligspar for ungdom og pensjonssparing som effektive midler for å få litt ekstra igjen på skatten.

– Det er mange som setter inn penger på slutten av året, men da går man glipp av BSU-kontoens gode rente alle månedene i forveien. Det ikke så mange vet er at man i løpet av et år hele tiden kan ta ut inneværende beløp, så det vil være smart å sette inn penger så tidlig som mulig, og eventuelt ta dem ut når man trenger det, sier hun.

For å oppnå den maksimale skattefordelen må du også ha betalt minst 5.000 kroner i skatt i løpet av inntektsåret, altså tjent 69.650 kroner eller mer.

Pensjonssparing



En annen konto det kan være lurt å fylle opp før nyttår er kontoen for individuell pensjonssparing (Ips).

– Ved å spare på en Ips-konto får du 25 prosent av sparebeløpet i skattereduksjon, så lenge du sparer minst 6.000 kroner, sier Reitan.

– Du kan spare inntil 15.000 kroner på en Ips-konto i løpet av et år, og så det maksimale fradraget du kan oppnå er 3.750 kroner, sier hun.

Pengene du setter inn på en Ips-konto er bundet frem til pensjonsalder, og du må betale skatt på utbetalingene.

Aksjer og fond



Dersom du har oppnådd gevinst på aksjer i 2016 og vurderer å selge dem, burde du gjøre dette før nyttår. Fra og med 2017 går skatten på aksjegevinster opp, altså vil det være gunstig å selge før nyttår.

Skal man derimot selge aksjer med tap er det mulig å få skattefradrag, men vær helt sikker før du selger.

– Har du tapt penger på aksjer kan du få skattefradrag på tapet om du selger før nyttår, men det er viktig å huske at det ikke er lov å selge for og så kjøpe tilbake aksjene for å spare skatt, da kan tapsfradraget bli underkjent, sier Reitan.

Men det kan være lurt å vente – i hvert fall gjøre et nøye regnestykke. For fra og med 1. januar blir fradraget på tap ved aksjesalg høyere. Normalt sett vil det dermed lønne seg å vente til over nyttår.

Spar formuesskatt



Dersom du har en formue som overstiger fribeløpet på 1,4 millioner kan det være lurt å gi forskudd på arv, husk at barna må være over 17 år.

For ektefeller som lignes under ett slår formuesskatten inn på 2,8 millioner.

Dersom du har en utleiebolig der leieinntekten er skattepliktig kan det være mye å spare på å kreve fradrag for alle kostnader som er knyttet til utleien, skriver Huseiernes Landsforbund.

Fristen for å kreve fradrag er ikke før i april, men sørger du for å skaffe oversikt over bilag og utgifter allerede nå, så sparer du deg for jobb i 2017.

Skattefradrag for veldedighet



Røde Kors opplevde en dobling i salget av alternative julegaver i år, og ifølge en undersøkelse gjort av YouGov for mCash har én av tre nordmenn gitt mer enn 500 kroner i form av spontane donasjoner til veldedige formål i løpet av 2016.

Det mange glemmer er at de kan kreve skattefradrag for gaver gitt til veldedighet så lenge beløpet til sammen er over 500 kroner til en enkelt organisasjon.

Ikke alle organisasjoner gir fradrag i skattepliktig inntekt, men på Skatteetatens hjemmesider finnes en liste over forhåndsgodkjente organisasjoner.

Behold pengene på konto



Hvert år er det noen som prøver å lure Skatteetaten ved å ta ut store kontantbeløp rett før nyttår, for så å sette pengene inn igjen på konto etter nyttår.

Dette er en ganske dårlig idé, og skattefinten blir lett avslørt.

Bankene er rapporterer nemlig både hva som står på konto ved årsskiftet, og hvor mye man har fått i renteinntekter, så dersom disse summene ikke stemmer overens er det lett for skattelovens lange arm å snike seg ned igjen i lommeboken din, og da med risiko for en tilleggsskatt på kjøpet.