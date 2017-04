Nettmøte om skattemeldingen: Ekspertene svarer deg fredag

2. mai er absolutte frist for å levere skattemeldingen. Skattemeldingen for lønnstakere og pensjonister skal leveres innen utgangen av april, men når fristen faller på en helgedag, gjelder neste virkedag. 1. mai er en offentlig høytidsdag, derfor regnes det ikke som for sent om du leverer tirsdag 2. mai.

Fredag kl. 10.30 kan du spørre ekspertene om alt du måtte lure på om utfylling av skattemeldingen. Nettmøtet på E24 varer frem til kl. 12, og fortsetter fra kl. 12 til kl. 13.30 på Dine Penger (forbeholdt abonnenter).

Her kan du sende inn dine spørsmål til E24s nettmøte.

Her kan du sende inn dine spørsmål til Dine Pengers nettmøte.

Ekspertene som stiller er Roar Lyby og Janne Wenche Tvenge fra veiledning i Skatteetaten, Rolf Lothe og Sigbjørn Sørensen fra Skattebetalerforeningen og Carsten Pihl fra Norges Eiendomsmeglerforbund.

Skattemeldingen er det samme som selvangivelsen, men har i år byttet navn. Det er ditt eget ansvar å sjekke at opplysningene i skattemeldingen stemmer slik at du betaler riktig skatt.

I år retter Skatteetaten oppmerksomheten mot blant annet eiendom, utland og fradrag på skattemeldingen. Det betyr at disse postene vil være gjenstand for en ekstra kontrollinnsats hos etaten.

Les mer om skattemeldingen på Dine Penger+:

Når skattemeldingen skal leveres, lønner det seg å presse inntekten ned så langt som mulig.

Sjekk om du betaler for mye skatt på frynsegodene dine. Det kan spare deg for opptil 46,9 prosent skatt!

Du kan føre opp både barnevakten, fotballakademiet og kjøringen til barnehagen på skatten i år!

I utgangspunktet er utleie i egen bolig skattefritt, og utleie der du ikke bor, er skattepliktig. Men det finnes flere gråsoner. Slik kan du utnytte reglene.