– Nullskattebegrepet er blitt en retorisk gimmick. Det er formelt riktig å si at en nullskattyter ikke betaler skatt personlig, men faktisk er det et galt argument i skattedebatten, sier Gjems-Onstad til E24.

Uttalelsen fra professoren kommer etter at Erna Solberg gikk ut i VG tirsdag og lovte å kutte formuesskatten med 7,5 milliarder. En oversikt hennes egen regjering har utarbeidet viser at dersom Høyre får fjernet formuesskatten på såkalt arbeidende kapital, vil det innebære at Norges 4300 rikeste personer vil stikke av med halvparten av skattekuttet på 7,5 milliarder kroner.

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen reagerer sterkt på Erna Solbergs løfte om å kutte i formuesskatten på arbeidende kapital. LO-lederen advarte i VG onsdag om tøffere lønnsoppgjør hvis Solberg realiserer kuttløftene.

Statsminister Erna Solberg driver valgkamp i Rogaland.

– Regjeringen kan ikke forvente at vanlige folk skal sitte rolig og se på at regjeringen gjør noen av landets rikeste til nullskattytere. Vi har utvist moderasjon gjennom ansvarlige lønnsoppgjør, men det regjeringen nå gjør, er i realiteten å sette det inntektspolitiske samarbeidet i fare, sa Gabrielsen til VG.

Gjems-Onstad viser til at de med store formuer, har sin formue gjennom næringsvirksomhet.

– Da tar man i alle andre sammenhenger der man beregner skattesatser, hensyn til den skatten selskapene betaler. Men i debatten om formuesskatt jukser man, og later som om selskapsskatten ikke eksisterer, sier Gjems-Onstad.

– Selskap må betale skatt

Han peker på at dersom en person med en million kroner i inntekt oppretter et aksjeselskap og tar inntekten inn der, må selskapet betale 240.000 kroner i skatt.

Formuesskatt på arbeidende kapital Arbeidende kapital i formuesskatten er maskiner og annet som er nødvendig for å drive en bedrift. Det betyr at private eiendeler, som for eksempel en båt, penger i banken eller aksjer ikke faller inn i denne kategorien og derfor fortsatt skal betale formuesskatt hvis denne oppdelingen innføres. I Norge har flere ekspertutvalg avvist at et system med forskjellig skatt på arbeidende og annen kapital kan fungere i praksis. I budsjettavtalen med regjeringen i fjor fikk Kristelig Folkeparti gjennomslag for en egen utredning av fritak for arbeidende kapital i formuesskatten.

– Det er bare 760.000 kroner igjen selv om eieren ikke tar ut noe utbytte og selv formelt, men misvisende, er nullskattyter, sier Gjems-Onstad.

Gjems-Onstad mener at skattesatsene for selskap og aksjonær i Norge ellers alltid sees sammen for at skattebelastningen skal bli omtrent som for en arbeidstager.

– Men formuesskatten er kommet inn i et ideologisk og politisk feilspor der man later som om selskapsskatten ikke eksisterer, sier Gjems-Onstad.

Professoren mener at det å fjerne formuesskatten på arbeidende kapital er et kompromiss fordi debatten har kjørt seg helt fast og blitt særnorsk.

– Debatten om formuesskatt i Norge er kommet inn på et galt spor fordi man er opptatt av de rike i stedet for å se på de skadevirkninger formuesskatten har, sier Gjems-Onstad.

Skattetilpasninger

I Høyres partiprogram for 2017–2021 står det at Høyre vil «Redusere og fase ut formuesskatten på arbeidende kapital for å styrke norsk eierskap til norske arbeidsplasser, samt øke bunnfradraget og på lengre sikt fjerne formuesskatten.»

Høyre vil altså fjerne formuesskatten på arbeidende kapital, mens ikke-arbeidende kapital fortsatt skal få det. Dette som et skritt på veien mot å fjerne formuesskatten.

Professor Jarle Møen ved Norges Handelshøyskole (NHH) uttalte tirsdag til VG at fjerningen av formuesskatt på arbeidende kapital vil føre til at mange gjør skattetilpasninger.

– Det er ingen heksekunst å få ting til å bli arbeidende kapital og dermed slippe formuesskatt. La meg ta et eksempel: Hvis du har penger i banken, så kan du bare opprette et aksjeselskap som eier bankkontoen din, og dermed er pengene på kontoen blitt arbeidende kapital – og du slipper formuesskatt, sa Møen til VG.

«Skattehull»

Gjems-Onstad er ikke enig med sin kollega på NHH om arbeidende kapital enkelt kan bli et «skattehull».

– Hvor lett det blir å tilpasse seg regler om arbeidende kapital, avhenger av hvordan de utformes. Men det er liten grunn til å tro at de blir så banale og grove som Møens eksempel forutsetter. Det vil nok kreves at AS-et investerer i en form for næringsmidler, sier Gjems-Onstad.

Professor i samfunnsøkonomi Kjetil Storesletten ved Universitetet i Oslo mener at det å ha en eller annen form for reduksjon av formuesskatten på arbeidende kapital er bra.

– Det må gjøres på en slik måte at det blir vanskelig å få ikke arbeidende kapital til å se ut som arbeidende kapital, sier Storesletten til E24.

– Formuesskatten som den er i dag er vridende og skadelig. Hvis du har formuesskatt, blir du straffet for å spare. Formuesskatt er en skatt på å ha penger, sier Storesletten.

– Regler

Professor i finans Thore Johnsen ved Norges Handelshøyskole (NHH) mener at flikking på enhver skatt, kan føre til utilsiktede virkninger.

– Dersom man fjerner formuesskatten på arbeidende kapital, kan det skape uheldige tilpasninger. Men det kommer an på hvordan reglene utformes, sier Johnsen til E24.

Han peker på at hvis man ønsker å vise at alle betaler skatt i den vanlige skatteavregningen, kan en fortsatt reduksjon av formuesskatten være et problem.

– Enhver reduksjon av formuesskatten, vil vise ytterligere reduksjon i skatt betalt av de rike. Men det er jo ikke korrekt fordi de rike betaler betydelig skatt i selskapene de eier, sier Johnsen.

Han viser til at de rike betaler mye mer skatt enn det som kommer frem i den personlige selvangivelsen.