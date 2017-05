Studie: De rikeste snyter mest på skatten

Studien, som omtales i Aftenposten , baserer seg på tall fra skandinaviske skattemyndigheter, dokumenter fra SwissLeaks og informasjon fra Panama Papers.

Ett av funnene er at de vel 1.100 rikeste skandinaviske husholdningene eier halvparten av utenlandsformuen fra Norge, Sverige og Danmark.

Den store lekkasjen SwissLeaks i 2015 ga forskerne et unikt innblikk i kontoer i storbanken HSBC.

– Det er ikke ulovlig å ha konto i Sveits. Men for 95 prosent av kontoene i HSBC i Sveits som kunne kobles til ligningsdata, var denne kontoen ikke oppgitt til skattemyndighetene, sier professor Annette Alstadsæter ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

Hun står bak studien sammen med Niels Johannesen ved Københavns universitet og Gabriel Zucman ved University of California, Berkeley i USA.

– Vi var svært overrasket over at den skjulte utenlandsformuen er så konsentrert blant de allerede rikeste. Basert på tidligere kontroller har man antatt at det er folk med vanlige inntekter som unndrar skatt, for eksempel ved svart arbeid, mens de rikeste bruker lovlige metoder til å redusere skatten. Vi viser at det ikke er tilfelle, sier Alstadsæter.

– De rikeste unndrar mest

NMBU skriver at de aller rikeste husholdningene, altså topp 0,01 prosent av befolkningen, unndrar en tredel av skatten de skulle ha betalt.

– Dette står i sterk kontrast til det man tidligere har trodd og basert på tilfeldige kontroller, der de rikeste ikke skiller seg nevneverdig fra gjennomsnittet i befolkningen, som unndrar 3 prosent av skatten de skulle ha betalt. Men slike tilfeldige kontroller kan ikke observere skjulte utenlandsformuer og overser da en viktig kanal for skatteunndragelse, skriver universitetet.

I de nye regnestykkene, med skjulte formuer inkludert, viser det seg at økningen i formue-ulikhet fra 1970 til nå er en god del større enn tidligere antatt.

– Trenger mer tid

Skattedirektør Hans Christian Holte sier til Aftenposten at han trenger mer tid til å sette seg inn i studien før han kan kommentere anslagene.

– Men at formue er skjult og uoppgitt, trenger ikke bety at det har skjedd skatteunndragelse. Vi må vurdere hver enkelt skattyter konkret for å fastslå om det har skjedd noe ulovlig, sier han.

Holte sier det kan dreie seg om personer som ikke er skattepliktige til Norge for de relevante verdiene eller som har hatt økonomisk tap med fradragsrett.