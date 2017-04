Mener pensjonister kan risikere skattesmell

– Skatteetaten har i praksis satt opp en skattefelle for disse pensjonistene, skriver Rolf Lothe, fagsjef i Skattebetalerforeningen, i en melding.

Fellen består i at Skatteetaten har forhåndsutfylt pensjonsinntekt fra Sverige og Danmark i feil post i skattemeldingen (tidligere selvangivelsen). Pensjonister som er rammet må selv rette opp dette, hvis ikke vil skatten bli for høy.

I verste fall kan pensjonistene gå glipp av nærmere 30.000 kroner i skattefradrag.

– Jeg synes fremgangsmåten er lite gjennomtenkt, skriver Lothe.

Vanskelig å oppdage



Lothe og de andre rådgiverne i foreningen ble overrasket da de oppdaget feilen i skattemeldingen til medlemmer de har hjulpet den siste tiden.

Lothe mener at dersom det er slik at pensjonen ikke kan forhåndsplasseres i riktig post fordi relevante opplysninger om pensjonen mangler, burde den ikke vært forhåndsutfylt i det hele tatt.

– Folk flest stoler på opplysningene som allerede er forhåndsutfylt i skattemeldingen, og har all mulig grunn til å tro at pensjonen står i riktig post. Her er det altså snakk om en feil ved forhåndsutfyllingen som det er vanskelig å oppdage for et utrent øye, og det er en feil som går i skattyters disfavør, skriver Lothe.

Han mener at hvis skattemyndighetene skal tas på alvor når de hevder at de jobber for at skattebetalerne ikke skal betale for mye skatt, bør de absolutt unngå denne type feilgrep.

Slik oppdager du feilen

Pensjoner fra Sverige og Danmark blir forhåndsutfylt i skattemeldingen for første gang i år. Pensjoner som kan sammenlignes med norsk folketrygd skal stå i post 2.2.3. Pensjonen kvalifiserer da til det såkalte skattefradraget for alderspensjonister.

Men Skatteetaten har valgt å plassere all pensjon fra Sverige og Danmark i post 2.2.2, en post for pensjoner som ikke gir grunnlag for skattefradraget. Her har de altså plassert private pensjoner, tjenestepensjoner og lignende som skal stå i denne posten, men også offentlige pensjoner som egentlig skal stå oppført i post 2.2.3.

Dermed kan noen pensjonister gå glipp av skattefradraget.

Seksjonssjef Lene Ringså i rettsavdelingen i Skatteetaten svarer til E24 at det til sammen er 21.308 personer som har fått forhåndsutfylt pensjon eller uføreytelser fra Danmark og Sverige på skattemeldingen.

– Etter våre undersøkelser vil de aller fleste pensjonister allerede ha fullt skattefradrag på grunn av norsk alderspensjon, svarer Ringså i en e-post til E24.

Hun peker på at pensjonistene kan bare få et økt skattefradrag for den utenlandske pensjonen dersom de ikke allerede har fullt skattefradrag på grunn av norsk alderspensjon. Altså hvis de ikke har 100 prosent pensjon i 12 måneder, eller dersom norsk pensjonsinntekt er under 184.800 kroner i 2016.

Sjekk skattemeldingen



Samtidig understreker Ringså at når det gjelder informasjon til de pensjonistene som kan ha krav på ytterligere skattefradrag, så står det følgende i deres skattemelding:

«Du har mottatt (offentlig) alderspensjon fra utlandet som kan gi rett til skattefradrag for pensjonsinntekt. For at vi skal kunne vurdere om du har rett til skattefradrag, må du oppgi hvor mange måneder i løpet av året du har mottatt alderspensjon fra utlandet og med hvilken pensjonsgrad.»

Ringså viser til at Skatteetaten ikke har alle opplysninger som er nødvendige for å kunne beregne skattefradrag for pensjoner fra Sverige og Danmark.

– I oppgavene vi mottar fra Sverige og Danmark står det hverken tidsrom eller pensjonsgrad, og begge de opplysningene er relevante i Skatteetatens vurdering.

Ringså opplyser også at i tillegg blir det gjennomført kontroller for å sjekke om de som har krav på fradrag har sendt inn nødvendig informasjon.