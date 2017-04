Skattemeldingen på 1-2-3

Før het det selvangivelsen, nå heter det skattemeldingen for formues- og inntektsskatt. Natt til tirsdag ble den tilgjengelig elektronisk i Altinn, og samme dag sendes den i posten til dem som mottar den på papir.

Selv om det er gjort noen endringer i år, er det fortsatt opp til deg selv å sørge for at skattemeldingen er korrekt og fullstendig utfylt, slik at du betaler riktig skatt.

I år får de fleste penger tilbake, bare to av ti får skattesmell, melder NTB.

De fleste åpner skattemeldingen



Lønnstakere og pensjonister som ikke har endringer til det som er forhåndsutfylt trenger ikke å levere skattemeldingen. I fjor var det i overkant av tre millioner lønnstakere og pensjonister som benyttet seg av leveringsfritaket.

GJØR ANALYSER: Pressesjef Merete Bergeland Jebsen i Skatteetaten.

I underkant av 890.000 lønnstakere og pensjonister endret det som da het selvangivelsen. Antallet som ikke leste skattemeldingen var ca. 350.000. Det betyr at ca. 90 prosent leser skattemeldingen.

– Skatteetaten har gjort analyser på hvem som ikke åpner skattemeldingen og det er i hovedsak unge som ikke tjener over frikortsgrensen og pensjonister med stabil økonomi uten mange endringer, sier pressesjef Merete Bergeland Jebsen i Skatteetaten.

Forbrukerøkonom Elin Reitan tror mange synes det virker vanskelig å gjøre endringer i skattemeldingen. Skatteetaten har imidlertid gode verktøy på nett du bør benytte deg av, slik at opplysningene du sender inn blir riktige.

– Mange synes det virker komplisert og blir redde. Benytter du deg av de hjelpemidlene som er der, er det ikke komplisert. Skatteetaten har en fradragsveileder – bruk den, sier Reitan.

1. Sjekk først at tallene stemmer



– Det er veldig viktig at man sjekker skattemeldingen, sier Reitan.

OPPFORDRER TIL GJENNOMGANG: Forbrukerøkonom Elin Reitan forklarer hva du bør sjekke i skattemeldingen.

– Foruten å bli straffet om noe er feil, kan man gå glipp av mange tusenlapper. Skattemeldingen kommer forhåndsutfylt, men ikke nødvendigvis ferdigutfylt. Sjekk først at tallene stemmer, og sjekk så at alle fradrag du har rett på er oppført.

Reitan anbefaler at du tar frem årsoppgavene fra arbeidsgiver, banker, trygdeetaten, og så videre, og sjekker tallene i skattemeldingen opp mot opplysningene i disse.

– Ha likevel et kritisk blikk på årsoppgavene, det er ikke alltid sikkert at alle tallene stemmer der heller, sier Reitan.

Når du har sjekket at lønns- og trekkoppgaven fra arbeidsgiver, årsoppgaver fra banker og annen relevant dokumentasjon stemmer overens, kan du gå i gang med fradragene.

2. Gå deretter gjennom fradragene



– Noen poster gjelder mange, for eksempel foreldrefradraget. Sjekk at du har fått fradrag for barn i barnehage eller SFO. Du kan også få fradrag hvis du kjører omvei til jobben for å levere til barnepass og du kan få fradrag for fritidsaktiviteter, sier Reitan.

Fikk du restskatt eller penger tilbake? – Får du restskatt bør du legge opp en plan for hvordan du betaler det tilbake. Betaler du innen 31. mai, slipper du skatten, sier Reitan. – Får du penger igjen, anbefaler jeg å tenke gjennom hva du vil bruke dem på. Kanskje har du dyre kreditter og gjeld du kan kvitte deg med eller redusere.

– En annen post som er spesielt viktig for samboere å sjekke er gjeldsrenter. Ofte havner gjeldsrenter på hovedlånetakerens skattemelding, og det må dere derfor fordele mellom dere etter hvor mye dere eier hver, slik at det blir rettferdig, sier hun.

Ved passivt å godta tallene som står i skattemeldingen, er dette noen av fellene du kan gå i:

For høy skatt fordi frynsegoder er ført som lønn.

Fradrag er glemt eller feilaktig ført.

Du glemmer fradrag du skal ha – som pendlerfradrag ­eller foreldrefradrag.

Du kan få straffeskatt fordi inntekts- eller gjeldsposter er glemt av arbeidsgiver ­eller bank.

– Er noe feil, kan du bli ilagt straffeskatt. Det er surt når man har mulighet til å få det riktig nå, sier Reitan.

3. Disse fristene må du forholde deg til

1. mars gikk fristen for å bli e-bruker ut. 4. april ble skattemeldingen tilgjengelig elektronisk. Samme dag startet også utstedelse på papir.

Du kan også delegere bort ansvaret Nytt i år er at lønnstakere og pensjonister kan delegere utfylling og innsending av skattemeldingen til andre, akkurat som næringsdrivende har mulighet til å gjøre. Det betyr at du kan gi tilgang til en familiemedlem, regnskapsfører eller andre du stoler på til å sjekke, endre og levere din selvangivelse. Les mer om hvordan du gjør dette her.

29. april er fristen for å delegere rettigheter til en annen (se faktaboks). 30. april er fristen for lønnstakere og pensjonister til å endre og levere skattemeldingen – og søke om utsatt leveringsfrist. Du kan gjøre endringer så mye du vil frem til denne dagen. Skattemeldinger som ikke er levert innen 30. april regnes som levert med de forhåndsutfylte opplysningene som var oppgitt ved fristens utløp.

Får du restskatt og betaler tilbake innen 31. mai, slipper du rentetillegg. Samme dag er det frist for personlig næringsdrivende å levere skattemeldingen.

Skatteetaten kan ikke garantere når du vil få oppgjøret ditt. De aller fleste varsles elektronisk siste halvdel av juni. Neste mulighet er 2. august. Deretter blir det løpende oppgjør frem til 25. oktober.

For næringsdrivende er første mulighet 2. august, og deretter blir det løpende oppgjør frem til 25. oktober.

For dem som skal motta skatteoppgjøret på papir, begynner utsending 20. juni.