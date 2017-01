Grønnsaksmangel etter uvær i Sør-Europa: – Situasjonen er svært krevende

Brokkoli, isbergsalat, squash...

Det er blant grønnsakene som kan være vanskelig å få tak i Nord-Europa de neste ukene.

Spanske avlinger er i brakk etter ekstreme værforhold med regnskyll og frost i vinter, mens italienske bønder er så ille rammet av snøfall og frost at eksportlandet må kjøpe inn grønnsaker fra andre land.

– Det er for tiden en svært utfordrende værsituasjon i Spania. For øyeblikket styrtregner det, og i tiden som kommer er det spådd nattefrost, sier kommunikasjonsdirektør i Bama, Pia Gulbrandsen.

Kommunikasjonssjef Harald Kristiansen i Coop Norge.

Berlingske Tidende skriver at leveransen av grønnsaker fra Sør-Europa til Nord-Europa er mer enn halvert sammenlignet med tidligere år. I Danmark og Storbritannia er det allerede hull i grønnsakshyllene i dagligvareforretningene.

Også norske dagligvarekjeder forbereder seg på mindre leveranse av grønnsaker fremover.

– På grunn av det kalde været er det lite grønnsaker tilgjengelig fra Spania. Det gjelder i hovedsak brokkoli og isbergsalat, men det kan også bli mindre blomkål, paprika og tomater, sier kommunikasjonssjef i Coop, Harald Kristiansen, til E24.

– Svært krevende

Gulbrandsen i Bama forteller at frukt- og grøntimportøren jobber intenst for å få tak i produkter av god kvalitet i konkurranse med hele Europa.

– De vanskelig vekstforholdene for grønnsaker fører til synkende mengde og kvalitet på en rekke produkter, sier hun til E24.

SNØFALL I SPANIA: De siste ukene har ekstremvær rammet viktige landbruksområder i Spania. Bildet er tatt 19. januar i Ronda i Sør-Spania, som ligger omtrent 750 meter over havet.

– Situasjonen er svært krevende, men så langt klarer vi stort sett å levere i henhold til kundenes etterspørsel. Vi løser enkeltsituasjoner fortløpende ved velge andre opprinnelsesland og sorter.

Coop har foreløpig nok grønnsaker i butikk, men Kristiansen kan ikke utelukke at også nordmenn vil oppleve leveranseproblemer.

– Vi skal i hvert fall gjøre det vi kan for at dette ikke skal ramme kundene våre, sier Kristiansen.

Grønnsaksprisene stiger

Uværet i Sør-Europa gir atskillig høyere innkjøpspriser enn normalt, ifølge BBC, som også melder at såforholdene er så dårlige at man også risikerer dyre grønnsaker etter innhøstingen i slutten av 2017.

Dansk Supermarked forventer at bare 25 prosent av grønnsaksbestillingene kommer frem den neste måneden, og at prisene ut til forbruker vil stige med 10 prosent.

Tall fra spanske myndigheter viser at enkelte grønnsaker har steget over 100 prosent i pris i januar, mens prisen for varer som squash og tomater har steget med henholdsvis 60 og 45 prosent, ifølge The Guardian.

ØDELAGT AV FROST OG REGN: Grønnsaksmangelen startet med squash. Brorparten av forsyningene kommer fra Spania. Nå er mangel på en rekke andre grønnsaker fra Sør-Europa.

Gulbrandsen i Bama forteller at tilbudet av grønnsaker fra Sør-Europa nå er lavt, og at innkjøpsprisen dermed er høy på en del produkter.

– Det er imidlertid ingen direkte sammenheng mellom innkjøpspris og pris til forbruker siden butikkene setter sine egne priser, sier Gulbrandsen.

– Om dette vil påvirke pris til kundene er vanskelig å spå, det er mange faktorer som spiller inn, som konkurransesituasjonen hvor vi skal ha de laveste prisene i markedet, sier Kristiansen i Coop.

Selvforsynt med kål og poteter



Sør-Europa er en viktig bidragsyter til velfylte norske frukt- og grøntdisker i vinterhalvåret.

I 2016 ble 128.000 tonn ferske grønnsaker importert til Norge, hvorav 63.400 tonn kom fra Spania og Italia, ifølge tall fra Landbruksdirektoratet.

– Av friske grønnsaker kom 55.900 tonn fra Spania i fjor. Vi importerer tradisjonelt mye salater fra Spania på denne tiden av året, sier rådgiver Elin Hoel i Landbruksdirektoratet til E24.

Grønnsaker som kål, gulrøtter, kålrot, poteter og knollselleri er Norge tilnærmet selvforsynt med.

– Vi har stort sett nok av lagringsgrønnsaker, men det hender det er noe suppleringer på vårparten, sier Hoel.

