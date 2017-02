Ny prisrekord i Stockholm

Kvadratmeterprisen på leiligheter i Stockholm sentrum passerte 94.000 svenske kroner i januar - det vil si vel 88.300 norske kroner kvadraten.

Dette er den høyeste prisen registrert noen gang.

Etter en treg høst har svenskene vært bekymret for at boligprisene skal falle.

Mot slutten av fjoråret ble det rapportert om en svak nedgang for de dyreste objektene i Stockholm sentrum.

I mai i fjor skrev E24 om at boligprisene i Sverige var i ferd med å løpe løpsk. Men i juni ble lånekravene skjerpet, som resulterte i det største boligprisfallet i Sverige siden finanskrisen.

Nå er bekymringen fra høsten borte, melder SvD Näringsliv.

Også eneboligene har hatt en prisoppgang i årets første måned.

Ifølge svensk Mäklarstatistik var gjennomsnittsprisen på en enebolig som byttet eier i Stockholm i januar på 5,8 millioner svenske kroner (5,44 i norske). Til sammenligning var snittprisen på landsbasis 3,1 millioner.

Oslo dyrest



Sammenlignet med Oslo er den prosentvise veksten riktignok ikke så mye å snakke om.

Tolvmånedersvekst i Stockholm var på fem prosent for leiligheter og seks prosent for eneboliger i januar.

I København har boligprisene steget 9,0 prosent det siste året, og boliger koster i snitt 32.356 danske kroner per kvadratmeter i januar.

Oslo hadde en årsvekst på 23,1 prosent per januar.

Her til lands er disse tallene kanskje mer til bekymring enn til glede.

– Boligmarkedet i 2017 har fortsatt der 2016 sluttet. De geografiske forskjeller er stadig store og det ekstraordinære prispresset i Oslo-regionen ser ut til å vedvare. Dette er på sikt ikke en bærekraftig utvikling, sa Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund til E24 tidligere i februar.

Ser vi på bydelstatistikken til Oslo, er det omtrent like dyrt å bosette seg på Frogner som i Stockholm sentrum. Frogner er blant Oslos dyreste bydeler med en kvadratmeterpris på 90.802 kroner i fjerde kvartal 2016, mens bydel sentrum hadde snittpris på 94.853 kroner - altså dyrere enn Stockholms indre by.



Gjennomsnittprisen i Oslo er nå 70 000 kroner for en kvadratmeter.

På landsbasis lå tolvmånedersveksten i Norge på 12,4 prosent, mens den i Sverige var på åtte prosent for leiligheter og 9 prosent for eneboliger.

Prisveksten i januar var imidlertid på 1 prosent for Sverige totalt, mens den havnet på 0,6 prosent i Norge.

Nedgang på tilbudssiden

I 2016 så man en betydelig nedgang i antall boliger til salgs i Stockholm.

I januar fortsatte trenden med to prosent færre leilighetsobjekter på markedet. Man ser imidlertid en økning på antall eneboliger som selges, med bemerkningen om at nivået var svært lavt i utgangspunktet ved slutten av året i fjor, melder den svenske avisen.

Meglere beskriver likevel markedet som stabilt.

– Det har vært en sterk start på det nye året. Utvalget er lite, og det som kommer ut selges veldig fort, sier Skandiamegler Frederick Helmstrand.

– Så lenge de grunnleggende forutsetningene for å eie bolig ikke endres for mye og for fort, så forblir boligmarkedet sterkt og stabilt også i år, sier Erik Olsson fra meglerhuset med samme navn.

NB: Saken er endret etter at første utgave ble publisert med feil snittpris i Oslo per kvadratmeter.