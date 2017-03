Ingen harryhandler hytter som nordmenn

Ingen befolkning er mer interessert i fritidseiendom i Sverige enn nordmenn, viser en fersk undersøkelse fra Sveriges Statistiska centralbyrån.

Totalt eies 37.492 fritidshus i Sverige av utenlandske, hvorav 13.063 av boligene tilhører utflyttet svensker.

Danskene selger seg ut av Sverige



De siste årene har nordmenn passert danskene og tyskerne i eierskap av svensk fritidseiendom.

Nordmenn eier 11.711 fritidseiendommer i Sverige, mens Danmark og Tyskland kan skilte med henholdsvis 11.025 og 10.111 fritidshus.

Målt mot befolkningsantall er det ingen tvil om at Sverige er en attraktiv feriedestinasjon for nordmenn, og fortsetter å øke år for år. I 2016 gikk 237 fritidshus over til norske hender. Det utgjør en økning på to prosent sammenlignet med 2015.

Til sammenligning er det flere dansker som selger enn som kjøper fritidseiendom i Sverige, og for fjerde året på rad faller antallet danskeide feriehus i Sverige, denne gang med 242 hus.

Kroneeffekt?



At utenlandske eiere kjøper opp fritidseiendommer i Sverige er ikke en langvarig trend. Siden 2000 er det blitt 19.370 flere utenlandskeide fritidseiendommer, hvorav de fleste ble kjøpt opp av tyskere på tidlig 2000-tall.

Også danskene var svært aktive på begynnelsen av 2000-tallet, en trend som avtok etter 2008. Danskene og tyskernes kjøpekraft ble langt hardere rammet av finanskrisen i 2008 enn nordmenn. Takket være kraftig oljeprisoppgang har nordmenns kjøpekraft i samme periode blitt vesentlig hevet inntil oljesmellen i 2014. Nordmenn har også fått mer kjøpekraft ut av kronen i tidsrommet da en svensk hundrelapp har kostet i rundt 80 kroner på det laveste.

SKJÆRGÅRDSIDYLL: Strømstad ligger et par timers biltur unna Oslo-regionen, og er det nye ferieparadiset til mange nordmenn.

Nå er det nordmenn som utgjør den største gruppen eiere og kjøpere. Siden 2000 har nordmenn blitt eiere av 9.169 flere fritidshus i Sverige, som tilsvarer en økning på 361 prosent.

Likevel er fjorårets økning på 267 fritidshus den minste økningen siden 2000, noe som sammenfaller med den svakeste norske kronen mot svensk krone siden 1992.

Ved inngangen til 2016 måtte man ut med over 104 norske kroner for en svensk hundrelapp, mot 96 kroner i dag.

Her vil vi ha hytte

Västra Götaland og Värmland, med harrydestinasjoner som Arvika, Strømstad og Svinesund, er de mest populære län å ha hyttedestinasjon i, med henholdsvis 4.698 og 3.768 norskeide hytter.

Av innlysende geografiske årsaker er preferansene annerledes hos våre naboer over Skagerrak. Tyskerne foretrekker å feriere i Kalmar, Kronoberg og Värmland. I tillegg til Kronoberg, er Skåne en klar favoritt blant danskene.