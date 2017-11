Svindelforsøk mot millioner av Netflix-kunder

Svindlere har sendt ut en epost til millioner av Netflix-kunder med en layout som er oppsiktsvekkende lik den Netflix selv bruker, ifølge ABC News.

I eposten prøver svindlerne å lure mottageren til å trykke på en lenke, ved å hevde at det har oppstått problemer med å trekke betaling for neste måned.

Netflix-abonnementet blir kansellert ved mindre man tar affære innen 48 timer, hevder svindlere i eposten.

De som trykker på lenken blir tatt inn til en falsk Netflix-side, hvor de så blir bedt om å skrive inn personlig informasjon – som svindlerne så kan snappe opp.

I en uttalelse til ABC News bekrefter Netflix at de er kjent med svindelforsøket.

«Beklageligvis er svindel vanlig på internett, og de går etter populære merkevarer slik som Netflix og andre selskaper med store kundebaser for å lure brukerne til å oppgi personlig informasjon, skriver Netflix i en uttalelse til ABC.

Den aktuelle eposten er skrevet på engelsk. Det er uklart om svindlerne kan operere med utgaver på flere språk.

Netflix opplyser at de aldri vil be deg taste inn sensitiv informasjon via epost.

