Slik bor verdens nest rikeste mann

Warren Buffett (86) har en formue på over 76,2 milliarder dollar, og er dermed verdens nest rikeste mann på 2017-listen til magasinet Forbes.

Men investoren har ikke nødvendigvis en livsstil i stil med lommeboken.

Han har nemlig bodd i det samme huset i byen Omaha i Nebraska i USA siden 1958.

Huset kjøpte han for 31.500 dollar. I dagens penger tilsvarer det omlag 250.000 dollar, eller like over 2,1 millioner kroner.

– Jeg er lykkelig der. Jeg hadde flyttet om jeg trodde at jeg var lykkeligere et annet sted, har Buffet uttalt til BBC.

Enkel livsstil



86-åringen er kanskje mest kjent for å være en av verdens rikeste personer, men han er også kjent for å likevel ha en enkel livsstil.

Huset ligger i et stille nabolag, og har fem soverom og to bad. Det totale arealet er på omlag 610 kvadratmeter.

I et brev til sine aksjonærer i 2010 beskrev Buffett hjemmet som sin tredje beste investering noensinne. De to beste var gifteringer.

Han kalles «orakelet fra Omaha» etter en rekke kløktige investeringer i mange forskjellige sektorer.

Jobber fulltid



– Jeg har alt jeg ønsker meg. Jeg har mange venner som har flere eiendeler enn meg, men i noen tilfeller føler jeg at eiendelene eier dem, fortalte Buffett den velkjente amerikanske tv-profilen Charlie Rose.

Buffett jobber fortsatt fulltid med investeringsselskapet Berkshire Hathaway, og han har den lengste rekorden i «å slå markedet».

På Forbes 2017-liste er Buffet verdens nest rikeste mann, bare bak Microsoft-gründer Bill Gates. Men Amazon-grunnlegger Jeff Bezos har økt sine verdier betraktelig den siste tiden og er i ferd med å passere dem begge.