Derfor har USA et gigantisk handelsunderskudd

Donald Trump har lovet å få fart på økonomien og skape flere jobber ved å redusere USAs handelsunderskudd. Handelsunderskuddet for 2016 endte på 502 milliarder dollar, tilsvarende 4.202 milliarder kroner. Det er det høyeste handelsunderskuddet på fire år.

Men det kan bli vanskelig for Trump å snu trenden, skriver Marketwatch. For selv om USA produserer stadig mer varer, fortsetter importen av utenlandske varer å øke enda mer. Industrien blir samtidig en stadig mindre del av den amerikanske innenlandsøkonomien.

Derfor må amerikanerne importere store mengder av elektronikk, biler og klær fra utlandet, mye mer enn amerikanerne selv eksporterer.

Fem millioner industrijobber er borte

Det har skjedd et omfattende skifte i den amerikanske økonomien siden 90-tallet, der markedet for tjenester har økt kraftig. Resultatet er blitt at industrijobbene har blitt langt færre.

Siden år 2000 har antallet industrijobber i USA blitt redusert fra 17 til 12,3 millioner jobber, skriver Marketwatch.

Samtidig har også produktiviteten tatt seg opp markant. Trump-administrasjonen jobber i disse dager for å få landets største selskaper til å hente hjem jobber som er blitt flyttet til andre deler av verden. Men det er uvisst hvor store utslag dette eventuelt vil gi.

Forbruksvarer og biler driver underskuddet

Det er særlig forbruksvarer og biler som er hovedårsaken til handelsunderskuddet, ifølge økonominettstedet The Balance. Handelsunderskuddet for biler, motorer og deler var i 2016 på 192 milliarder dollar.

For klær var det på 94 milliarder dollar. Samtidig importerte USA drivstoff for 80 milliarder dollar mer enn det de eksporterte for.

Blant industriene som er med på å redusere handelsunderskuddet er salg av fly og flymotorer (65 milliarder dollar i overskudd) og turisme (86 milliarder dollar i overskudd).

Styrket dollar gjør handelsunderskuddet større

CNBC skriver at styrkingen av den amerikanske dollaren har bidratt til tøffere tider for amerikanske eksportbedrifter.

Når dollaren styrker seg, blir det dyrere for andre nasjoner å importere amerikanske varer. Det bidrar til å gjøre varene mindre konkurransedyktige på det globale handelsmarkedet.

Samtidig blir det billigere for amerikanske forbrukere å importere varer fra utlandet, som gjør handelsunderskuddet enda større.

Trump skylder på handelsavtaler

Etter at Donald Trump overtok presidentembetet i USA har han trukket landet ut av den planlagte TPP-handelsavtalen. Han har også varslet at han ønsker å reforhandle frihandelsavtalene med Mexico og Canada.

Trump har ved en rekke anledninger sagt handelsavtalene har vært til skade for amerikanske arbeidere, som har mistet jobbene sine til utenlandsk arbeidskraft.

Samtidig som Trump er opptatt av å få ned handelsunderskuddet, mener kommentator Ian Talley i Wall Street Journal at presidentens politikk vil kunne bidra til det motsatte.

Han trekker frem at presidentens planer om å stimulere økonomien, blant annet gjennom økte infrastrukturinvesteringer, vil kunne føre til en styrket dollar. Det vil gjøre det dyrere å eksportere, og billigere å importere varer, som kan gjøre handelsunderskuddet større.