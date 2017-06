Trump hevder å stå bak bruddet med Qatar

– Under min siste tur til Midtøsten sa jeg at vi ikke lenger kan ha noen finansiering av radikal ideologi. Lederne pekte på Qatar – Se!, skrev han på Twitter tirsdag.

– Så godt å se at Saudi-Arabia-besøket med kongen og 50 land allerede bærer frukter. De sa at de ville innta en hard linje når det gjaldt finansiering av ekstremisme, og alle pekte mot Qatar, la han til.

– Kanskje dette vil være begynnelsen på slutten til terrorens skrekkvelde!, lød den siste Twitter-meldingen fra Trump.

Telefonsamtale

Det hvite hus sa senere at presidenten også hadde snakket med Saudi-Arabias konge Salman bin Abdulaziz al-Saud på telefon om «å få slutt på ekstremisme fra en hvilken som helst nasjon i regionen».

Mandag kuttet Saudi-Arabia, Bahrain, De forente arabiske emirater, Egypt og Jemen de diplomatiske båndene og lukket grensene med Qatar og anklaget Golfstaten for å støtte terrorisme i Syria og Jemen. Jordan har fulgt etter, men i en noe mildere form.

Reaksjonen kom mindre enn to uker etter at Trump deltok på et møte i Saudi-Arabia med rundt 50 muslimske ledere som dreide seg særlig om å bygge et partnerskap mot terrorisme.

Tysk advarsel

Tysklands utenriksminister Sigmar Gabriel beskylder Donald Trump for å nøre opp under konflikter i Midtøsten. Han mener også at Trump bidrar til et nytt våpenkappløp i regionen og viser til de enorme våpenavtalene den amerikanske presidenten nylig hevdet å ha inngått med de arabiske kongedømmene ved Persiabukta.

– Denne politikken er fullstendig feil og er bestemt ikke Tysklands politikk. Jeg er svært bekymret for den dramatiske opptrappingen og konsekvensene for hele regionen, sier han i et intervju som publiseres i avisen Handelsblatt onsdag.