Dette er Nordens «superøkonomi»

Tro det eller ei – økonomien på Færøyene går som det suser. Ifølge Statistisk sentralbyrå hadde Norge en økonomisk vekst på 1,1 prosent i 2016. På Færøyene var veksten på hele 7,8 prosent. I de neste årene er det ventet en vekst på 6,9 prosent og 4,4 prosent, ifølge Færøyenes Økonomiske Råd.

Den lille øygruppen med rundt 50.000 mennesker, rir på en økonomisk medgangsbølge som startet i 2013. Det er kraftig fremgang i eksportinntektene, som er drevet frem av høye priser på laks og havbruk, skriver business.dk.

Også fiske av makrell og sild, samt store investeringer i rekke offentlig bygg og infrastruktur har gitt oppturen. Nå kan Færøyenes økonomi være tett opp mot kokepunktet.

Øygruppen er formelt en del av Kongeriket Danmark, men er i dag selvstyrt område. I 2015 var BNP per innbygger høyere på Færøyene enn i Danmark, blant annet på grunn av rammetilskudd fra Danmark. Samtidig har Færøyene en stor andel personer som arbeider i utlandet, men som bor på øygruppen.

Et tegn på forbruksfest på Færøyene har vært solid vekst i kjøp av nye personbiler, spesielt dyre biler.

– Ikke småpenger

Baksiden av medaljen er risiko for overoppheting i økonomien. Både sentralbanken og Færøyenes Økonomiske Råd har strammet inn finanspolitikken.

– Det er investeringer i to store tunnelprosjekter og hel del andre offentlige investeringer. Vi har påpekt at noen av de offentlige investeringene bør omprioriteres. Men vi må konstatere, at de færøyske politikerne ikke har fulgt rådene, sier Sverri Hansen, leder for Færøyenes Økonomiske Råd.

I fjor ble det investert for 1,3 milliarder kroner.

– Med en befolkning på 50.000 er det ikke småpenger, sier Hansen.

Investeringene ventes å stige kraftig frem til 2018, skrev sentralbanken i september 2016 i sin siste rapport om Færøyene.

I været

Regjeringen på Færøyene har satt i gang to gigantiske tunnelprosjekter i landet. Begge prosjektene har en ramme på 1,3 milliarder hver. I tillegg ventes det store investeringer i landets lakseselskap, skoler og barnehager. Færøyene opplever rekordlav arbeidsledighet, håndverkerlønningene har steget kraftig og prisene på byggeprosjekter har gått i været.

Sentralbanken er bekymret for de offentlige investeringene. Steen Ejerskov, sentralbanksjef på Færøyene vil ikke kommentere landets utfordringer og vekst til Berlingske Business.