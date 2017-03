Premier League håver allerede inn klubbinntekter på svimlende mange millioner.

I 2008 tjente den engelske toppserien i fotball inn rundt 20 milliarder norske kroner, og inntektene fra sponsoravtaler blir stadig større.

Nå ligger det an til nytt hopp neste sesong.

I dagens liga er den kun lov med én hovedsponsor, representert med en logo på draktens front.

Men nå åpner ligaen opp for at flere erme-sponsorer skal slippe til:

Manchester City signerte nylig en avtale med den koreanske bildekkprodusenten Nexen Tire Corp, som fører dekkmerkets logo opp på drakten for neste sesong.

Dermed er dette den første avtalen av sitt slag siden Premier League godtok forslaget om hovedsponsorer på spillernes draktermer i november i fjor.



En offisiell logo vil derfor kunne legges til en klubb-spesifikk sponsorlogo, og store summer kan fortsettes å pumpes inn i milliard-ligaen.

Ifølge den britiske avisen Mirror vil sponsoravtaler som nå gjøres plass til på det ene ermet være verdt rundt 20 prosent av hovedsponsoren, en sum på opptil 10 millioner britiske pund.

Avtalens størrelse ikke kjent



De finansielle detaljene i avtalen mellom topplaget og koreanske Nexen er enda ikke kjent, skriver nyhetsbyrået Bloomberg.

«Prisverdien vil være mindre enn logoen på fronten, men medieverdien er utrolig,» sa Manchester Citys kommersielle direktør, Tom Glick, til Bloomberg.

Ved å frigjøre plass til nye sponsorer, som per i dag er satt av til klubbenes egen hovedsponsor, vil Premier League skaffe seg en splitter ny inntektsstrøm for klubbene som allerede er blant verdens rikeste.

Ligaen sitter på den største TV-dekningsavtalen for fotball globalt sett, noe som åpner for at storlag som Chelsea, Liverpool og Manchester United kan fortsette å sikre seg sponsoravtaler i millionklassen.







Ikke bare å kaste seg på



Men det er ikke alle lag som kan kaste seg på de nye erme-sponsoravtalene.

Arsenal, som er sponset av flyselskapet Emirates, får grunnet eklsusivitetsbegrensninger i dagens avtale ikke plassert en slik avtale for neste sesong, skriver Bloomberg.

Chelsea ser også på mulighetene for å få i havn en ny sponsoravtale på draktermet, ifølge kilder med forbindelser til klubben.

Først må de i tilfellet avklare dette med klubbens hovedsponsor i dag, Yokohama Tire Corp.

Begge lag ville ikke komme med en kommentar til nyhetsbyrået.