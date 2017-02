Krisen fortsetter for Hellas: Risikerer å gå tom for penger

Stridens kjerne er en ny utbetaling til Hellas på 7 milliarder euro, tilsvarende 62 milliarder kroner.

Planen var at Det internasjonale pengefondet (IMF) og finansministrene i eurosonen skulle komme til enighet om dette innen mandag. Financial Times melder imidlertid at partene ikke vil komme til enighet innen fristen.

Eurosonelandene møtes mandag for å vurdere om Hellas har oppfylt reformkravene, som ble stilt som betingelse for deres siste kriselånspakke på 763 milliarder kroner.

I en oppdatering skriver Nordea at de ikke venter at det vil komme noen konkrete nyheter ut av mandagens møte, og at en avgjørelse trolig vil utsettes.

Avgjørelse kan kompliseres av valgkamper

Hellas har vært gjennom en periode med enorme økonomiske problemer i flere år. Gjentatte ganger har landet blitt reddet fra konkursens rand av nye redningspakker. Nå trenger de mer penger, dersom de skal klare seg gjennom sommeren.

I juli skal Hellas gjøre en stor nedbetaling på et tidligere lån, en nedbetaling landet neppe vil klare å gjennomføre uten ytterligere hjelp ellers restrukturering av gjelden.

Tidsfristen som er satt til mandag er selvpålagt, og Hellas vil trolig klare seg frem til juli uten ytterligere hjelp. Men politiske faktorer kan komplisere prosessen fremover. Valgkampen i Frankrike er nå i gang, og Nederland skal velge nytt parlament i løpet av mars.

Enorm statsgjeld

Flere frykter nå at avgjørelsen om å støtte Hellas vil kunne bli sterkt politisert, ved å bli tema i disse valgkampene. Derfor hadde IMF og Eurosonelandene håpet å komme i mål på mandag, skriver Financial Times.

Hellas’ statsgjeld utgjorde 176,9 prosent av brutto nasjonalprodukt i 2016. Samtidig svekket den greske BNP-en seg fjerde kvartal 2016 med 0,4 prosent, etter en vekst på henholdsvis 0,3 og 0,9 prosent andre og tredje kvartal. Nordea omtaler Hellas BNP-svekkelse fjerde kvartal som «knusende».

Arbeidsledigheten ligger fortsatt på skyhøye 23 prosent, mer enn dobbelt så høy som snittet for eurosonen (9,6 prosent).