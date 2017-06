Parkeringsplass i Hongkong solgt for 5,65 millioner

Eiendomsprisene i Hongkong er kjent for å være alt annet lave, men forrige uke overgikk byen til og med sine egne rekorder.

I mai ble en parkeringsplass på Hongkong Island på 17,5 kvadratmeter solgt for 5,18 millioner Hongkong dollar, noe som tilsvarer 5,65 millioner kroner, skriver Bloomberg, som siterer den kinesiske avisen Ming Pao.

Det gir en kvadratmeterpris på 322.857 kroner.

Økte skatter



Det skal sies at parkeringsplassen koster mer enn enkelte boliger i byen.

Myndighetene har forsøkt å dempe det brennhete eiendomsmarkedet i byen. Det er gjort blant annet ved å heve skattene på boligkjøp, men dette kan ifølge Bloomberg Intelligence-analytikerne, Patrick Wong og Francis Chan, stimulere investeringer i annen type eiendom, som kontorer og parkeringsplasser.

Parkeringsplassen ligger ved boligkomplekset Upton, som også det som frem til nå hadde rekorden for dyreste parkeringsplass i verden gjør, ifølge den kinesiske avisen.

Milliarder på gammelt parkeringshus



Et helt parkeringshus ble forrige måned kjøpt for 23,3 milliarder Hongkong dollar, om lag 25,4 milliarder kroner, av Henderson Land Development Co. som planlegger å bruke eiendommen til kontorbygg.

Det er heller ikke bar i Hongkong at man må ut med et sekssifret beløp for et sted å sette bilen. I slutten av april i år ble en 12 kvadratmeter parkeringsplass på Sørenga i Oslo solgt for 1,2 millioner kroner.