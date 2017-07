128 skyskrapere på over 200 meter i høyden ble ferdigstilt i verden i fjor.

Over 70 prosent av disse er å finne i Kina. Byen Shenzhen sto for 11 alene.

Det er mer enn antallet ferdigstilte høyhus i hele USA i fjor, og nesten dobbelt så mange som noen annen kinesisk by, ifølge CNN. Annenplassen ferdigstilte seks bygg.

Til sammen huser Shenzhen 49 bygninger som er høyere enn 200 meter, og ytterligere 48 skyskrapere er for tiden under konstruksjon, ifølge data fra CTBUH.

De kan også skilte med en høyere BNP per capita enn noen annen storby i Kina.

Byen Shenzhen ligger i provinsen Guangdong ved kysten til Sør-Kinahavet, rett nord for Hong Kong. For 40 år siden var byen bare en liten fiskelandsby.

I 1980 ble byen imidlertid erklært som en «spesiell økonomisk sone», som innebar at selskaper kunne operere med færre av restriksjonene i planøkonomien.

Dette var Kinas første store forsøk med frie markeder siden den kommunistiske revolusjonene i 1949.

Investorer og forretningsfolk fra Hong Kong og videre utover stormet over grensen for å starte bedrifter og bygge fabrikker.

Siden den gang har skyskraperne poppet opp. Byen har utviklet seg til å bli et sentrum for tjenesteytende næringer – spesielt teknologi og design – og blir ofte beskrevet som «Kinas Silicon Valley». Byen huset blant annet selskapet Tencent, som selv har bygget to skyskrapere der, og tusenvis av mindre selskaper.

Geografien spiller imidlertid en rolle for tendensen til at det bygges i høyden. Sentrum av byen ligger nemlig i en smal stripe mellom fjellene og grensen til Hong Kong. Et voksende nettverk av T-banelinjer og høyhastighets togforbindelser til Hong Kong har gjort stripen enda mer attraktiv, som gjør at det gjerne bygges oppover heller enn utover sentrumsgrensen.

OPP: Shenzhen er en av de raskest voksende byene i verden, både økonomisk og i høyden.

Tomme kontorer i andre storbyer

Vekstpilene peker oppover i Shenzhen. Men i flere andre storbyer i Kina står stadig flere kontorer tomme. I slutten av 2016 sto 8 prosent av kontorene i Beijing ledige. Tallet ventes å ha økt til 13 prosent innen 2019 er omme, ifølge en rapport fra Colliers International.

Dette har fått analytikere til å spekulere i om Kina har blitt fanget i en spiral av overbygging.

Shanghai Tower, som er Kinas høyeste bygning på 632 meter, har nærmest stått tomt siden det var ferdigstilt i 2015. En av prosjektlederne for bygningen innrømte i fjor at «Kinas største utfordring er å bygge færre skyskrapere», skriver CNN.

Flere steder i landet har også kappløpet om skyskraperne gjort at det blir bygget enorme høyhus som det ikke egentlig er etterspørsel etter.

I Shenzhen er skyskraper-raten derimot et mulig tegn på en sterkt voksende økonomi.

I fjor ble boligmarkedet i byen utnevnt til det dyrest på fastlands-Kina. Trenden i kontormarkedet er likedan.

Forskjellen er imidlertid at mens utbyggere i andre storbyer konkurrerer om de høyeste skyskraperne, er brorparten av nybyggene i Shenzhen ikke på langt nær like høye, og reflekterer dermed etterspørselen etter lokaler bedre.

Unntaket er riktig nok det 600 meter høye Ping An Financial Centre som sto ferdig i fjor, og som per nå er verdens fjerde høyeste bygning.