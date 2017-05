Offisielle tall fra kinesiske statistikkmyndigheter viser at Kinas totale populasjon i 2016 beløp seg til 1,38 milliarder mennesker.

Nå hevder den kinesiske forskeren Yi Fuxian, ved University of Wisconsin-Madison, at folketallet faktisk er på 1,29 milliarder mennesker, skriver Financial Times.

Regnefeilen på 90 millioner mennesker tilsvarer 17 ganger Norges befolkning!

India forbi?



Forskeren presenterte sine undersøkelser tidligere denne uken ved Peking University, og Yi legger skylden på at fruktbarhetstall siden 1990 har vært overvurdert.

I 2015 rapporterte kinesiske myndigheter om at det ble født1,6 barn per kinne i landet. Ifølge Yis kalkuleringer er det rette tallet 1,05 barn per kvinne.

Dersom Yis kalkuleringer stemmer er Kinas folketall allerede blitt passert av India, noe som ifølge FN ikke skulle skje før tidligst 2022.

I fjor rapporterte Indias myndigheter at folketallet i landet lå på 1,33 milliarder.

– Jeg har ikke sett på sett på folketallene fra India, men Indias populasjon vil snart forbigår Kina, om det ikke allerede har gjort det, og vil snart være betraktelig større, uttalte Yi.

Kritisk til politikken



Yi har i mange år vært en sterk kritiker av Kinas ettbarnspolitikk, som ble ført tidlig på 80-tallet og frem til 2015. Under presentasjonen i Kina la han frem teorien om at landet risikerer å «bli gamle, før de blir rike».

Helt siden 2012 har andelen kinesere i arbeidsfør alder falt, og ifølge Yi er det ikke nok unge mennesker til å gjøre opp for det tapte.

Ifølge Yi ville Kina uten ettbarnspolitikken hatt en befolkning på 1,6 milliarder i 2014, før folketallet ville begynne å falle. Noe som ville gitt større aldersvariasjon over lengre tid.